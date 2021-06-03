С января прошло 15 месяцев: Байден вновь ошибся в подсчетах

С января прошло 15 месяцев: Байден вновь ошибся в подсчетах
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Исправлять ситуацию пришлось представителям Белого дома

Джо Байден часто попадает в неловкие ситуации. В этот раз американского президента вновь подловили на оговорке. 

Демократ выступал с речью, посвященной борьбе с коронавирусной инфекцией. Байден отметил, что ситуация с числом заболеваний с начала года стала гораздо лучше. Только вот по мнению американского лидера, с января прошло уже 15 месяцев.

"С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", 

цитирует президента РИА "Новости". 

В итоге вмешаться пришлось Белому дому, представители которого опубликовали исправленный текст выступления: число 15 зачеркнули, дописав рядом цифру 5. 

Ранее Байден оговорился в речи про Китай, перепутав тысячелетие. Во время встречи с военными, президент сказал, что Поднебесная сможет поработить Соединенные Штаты к 3035 году. Журналисты в итоге предположили, что американец хотел сказать немного другую дату – 2025 год. 

Проблемы с числительными, к слову, часто проскальзывают в речах демократа. Во время еще одного выступления 78-летний Байден сказал, что был избран в правительство около 180 лет назад. 

Примечательно, что большую часть текста демократ читает с суфлера, но все равно умудряется допускать ошибки. Например, недавно вместо слова "салон" Байден произнес "салун" – традиционное название американских баров. Тогда американский лидер все перевел в шутку и сам себя исправил, но многие так и не нашли объяснение такой странной оговорке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Kaizer Sozer
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Жалко, что в Америке не читали "Капитан Крокус".
Последняя фраза в книге - гениальное определение того что сейчас происжодит
Гость255037
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Гость244140
Кибер атака на США и её IT сети НЕВОЗМОЖНА, так как программа NSA TEMPEST. её не допустит. А вот слежение и в некоторых случаях управление , я утверждаю, всеми компьютерами мира осуществляется другой программ NSA - Eraser . через супер компьютер Элиак, работающий в Мэриленде.
Слышь, Гарри Потер. Так сходи и взорви этот суперкомп к чертям. Ты же все знаешь, вперед!)))
гость
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Да найдите двойника ему уже, какая разница если он просто чучело.
Гость244140
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Кибер атака на США и её IT сети НЕВОЗМОЖНА, так как программа NSA TEMPEST. её не допустит. А вот слежение и в некоторых случаях управление , я утверждаю, всеми компьютерами мира осуществляется другой программ NSA - Eraser . через супер компьютер Элиак, работающий в Мэриленде.
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