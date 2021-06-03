Россия нанесла серьезный удар по Турции из-за отмены рейсов

Россия нанесла серьезный удар по Турции из-за отмены рейсов
Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Финансовая убыль Анкары может приобрести катастрофические масштабы

Представители туристической отрасли Турции выразили серьезную обеспокоенность продлением на запрет авиасообщения с Россией. Так, отельеры и представители турагентств не уверены, что после 21 июня Кремль даст разрешение на возобновление полетов в республику.

Общие убытки от закрытого авиасообщения уже подсчитаны: с 15 апреля по 21 июня сумма превысит 2 миллиарда долларов. Лишь за июнь потери могут составить 334 млн. Ряд представителей отрасли надеются, что к июлю поток россиян возобновится. Пока что туризм не смог полностью восстановиться у главных конкурентов Анкары.

Как отметил президент Ассоциации отельеров и туроператоров Эгейского моря Бюлент Бюльбюлоглу, необходимо поддержать надежду на возобновление полетов из РФ.

"Главный вопрос – быстрое завершение вакцинации", – заявил глава ассоциации, отметивший, что после прохождения этого этапа у страны будет преимущество перед своими главными конкурентами в отрасли.

Схожее мнение выразил глава Федерации турецких отельеров Сурури Чорабатир, заявивший о том, что решающим фактором в восстановлении туристичеокй отрасли станут вакцинация и снижение распространения коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah.

"Мы храним надежду. Откроем сезон довольно поздно, но намерены его продлить. У отдыхающих из России нет качественной альтернативы Турции", – выразил уверенность Чорабатир.

1 июня турецкие власти ввели упрощенные правила въезда туристов в страну. Речь идет о тех, кто прошел вакцинацию и переболел коронавирусной инфекцией. Требование о предоставлении соответствующей справки также упразднили.

Егор МАЛКОВ

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Гость243118
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Гость255302
Оставить страну без отпуска. Молодцы. Надеются поднять Крым и Сочи. Да эти наши жадные Южане сами все сделают для того, чтобы отбить желание появляться там у нормальных людей.
Кстати карибы тоже, а в сочи одна сушеная форелька стоит 1000 рублей, поэтому только дурак может ехать в Сочи, жить в каком нибудь курятнике черт знает сколько тащится до моря, но зато Сочи.
Ценники в России никто не контролирует, завтра они могут поставитценник за бутылку пива 10 000 рублей, и никто не может ничего сделать, ведь не стоит сушеная рыбка 1000. Бросьте вы это Сочи, друг там жил с детства, но плюнул и уехал в Израиль и не жалеет ни о чем
Гость243118
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Гость255302
Оставить страну без отпуска. Молодцы. Надеются поднять Крым и Сочи. Да эти наши жадные Южане сами все сделают для того, чтобы отбить желание появляться там у нормальных людей.
Да бросьте, чуть дороже и без халявной водки открыта вся ЕС, только приезжайте, но вот всех волнует халявная водка за те же деньги.
Гость243118
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Дороговато обходится беспилотники проданные Украине и Польше.
Видимо это еще не конец истории.
Гость255302
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Оставить страну без отпуска. Молодцы. Надеются поднять Крым и Сочи. Да эти наши жадные Южане сами все сделают для того, чтобы отбить желание появляться там у нормальных людей.
Гость244204
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Ахмедам придётся самим ехать в Воронеж трахать Наташ
Мишка
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Да, да, да!!! Так им Туркам! И ещё, самое главное надо снова начать душить 🍅!!! " Мы их душили - душили..."(с).
Гость248311
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Шаман
Отличная стратегия, до скорых выборов нажить как можно больше врагов, как среди своих граждан, лишив их предпочитаемого отдыха, так и международных "партнеров", ответные шаги которых придутся аккурат на сентябрь.
Кремлевский ногодрыжка продолжает затягивать себе петлю.
он давно понял, что по хорошему он не уйдет
Шаман
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Отличная стратегия, до скорых выборов нажить как можно больше врагов, как среди своих граждан, лишив их предпочитаемого отдыха, так и международных "партнеров", ответные шаги которых придутся аккурат на сентябрь.
Кремлевский ногодрыжка продолжает затягивать себе петлю.
гость
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Гость248311 петух мы те зубы выдерем передние что б ¢о¢ал лучше и гачи переломаем что б не ушел. Бандитам сомали и такой пойдет, 50 баксов дадут.
Гость254390
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Гость248311
а какой удар нанесла россия по саратовским и воронежским самкам - вообще не соизмерить.
"девушки" всю зиму грезили турецкими пенисами а тут такое.
Я так понял у сало её бов шлю
<цензура> мало?
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