Финансовая убыль Анкары может приобрести катастрофические масштабы

Представители туристической отрасли Турции выразили серьезную обеспокоенность продлением на запрет авиасообщения с Россией. Так, отельеры и представители турагентств не уверены, что после 21 июня Кремль даст разрешение на возобновление полетов в республику.

Общие убытки от закрытого авиасообщения уже подсчитаны: с 15 апреля по 21 июня сумма превысит 2 миллиарда долларов. Лишь за июнь потери могут составить 334 млн. Ряд представителей отрасли надеются, что к июлю поток россиян возобновится. Пока что туризм не смог полностью восстановиться у главных конкурентов Анкары.

Как отметил президент Ассоциации отельеров и туроператоров Эгейского моря Бюлент Бюльбюлоглу, необходимо поддержать надежду на возобновление полетов из РФ.

"Главный вопрос – быстрое завершение вакцинации", – заявил глава ассоциации, отметивший, что после прохождения этого этапа у страны будет преимущество перед своими главными конкурентами в отрасли.

Схожее мнение выразил глава Федерации турецких отельеров Сурури Чорабатир, заявивший о том, что решающим фактором в восстановлении туристичеокй отрасли станут вакцинация и снижение распространения коронавирусной инфекции, пишет Daily Sabah.

"Мы храним надежду. Откроем сезон довольно поздно, но намерены его продлить. У отдыхающих из России нет качественной альтернативы Турции", – выразил уверенность Чорабатир.

1 июня турецкие власти ввели упрощенные правила въезда туристов в страну. Речь идет о тех, кто прошел вакцинацию и переболел коронавирусной инфекцией. Требование о предоставлении соответствующей справки также упразднили.