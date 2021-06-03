Выступление Грефа экстренно прервали из-за угрозы жизни людей - видео

Выступление Грефа экстренно прервали из-за угрозы жизни людей - видео
Герман Греф. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Однако ничего страшного, как оказалось позже, не произошло

Председатель правления "Сбербанка" Герман Греф выступил сегодня, 3 июня, на полях Петербургского международного экономического форума. Во время панельной сессии организации речь финансового деятеля была прервана сообщением о задымлении. Сам Греф на какой-то момент растерялся.

Так, глава "Сбербанка" обратился к собравшимся на сессии, рассказывая о стратегии и целях. 

"По-честному сказать, куда мы идем...", – начал Греф.

Однако реплика финансиста была прервана сообщением о тревоге: оказалось, что в одном из помещений "Ленэкспо" сработала система противопожарной автоматики.

"Просим вас сохранять спокойствие и покинуть здание. Действуйте согласно планам эвакуации и рекомендациям администратора службы охраны. По возможности окажите помощь детям и женщинам", – оповестили собравшихся гостей.

Сам глава "Сбербанка" некоторое время растерянно вслушивался в раздающееся по залу сообщение, однако затем выразил уверенность, что персонал разъяснит гостям ситуацию.

Как отмечает "Интерфакс", система оповещения несколько раз прерывала сессию, однако Греф отказался прерывать мероприятие. После того, как объявление продублировали на английском, сессию продолжили. Экс-глава Центробанка Израиля Джейкоб Френкель похвалил своего российского коллегу, заявив о том, что Греф умеет "управлять рисками". 

Ранее ведущий шоу "Вечерний Ургант" высмеял Грефа за слова о переизбытке денежных средств в мире. Иван предложил в шутку заняться формированием специальных структур, которые могли бы бороться с "переизбытком" денег.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Нелегал
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Неработающие на людей деньги кормят крыс, способствуют обнищанию населения и подрывают экономику. Как надо поступать с "лишними" деньгами в России знают очень хорошо последователи Гайдара Кудрин, Греф, Набиуллина и т.д.. Они все лишние деньги ложили в Банк оф Америкэн и <цензура>. С целью не допустить инфляцию и получить 1(!) процент прибыли. Лучшее вложение лишних денег это их вложение в иностранные инвестиции.За такой низкий процент лично я потребовал бы от иностранного банка открытия на моё имя счёта на сумму с восемью нулями. А вы? Вы, конечно, нет! Потому-то я не министр и не банкир, как и Вы:))
Шаман
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ЛенЭкспо - местечко проклятое. Хорошо, что форум именно там, будущее должно быть свободно от этих говорунов-паразитов.
Гость1945ПОБЕДА
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Да что тут и там говорить - гера сам олицетворяет собой угрозу стране проживания.
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