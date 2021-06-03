Интервью Протасевича: оппозиционер заявил о причастности к покушению на Лукашенко

Интервью Протасевича: оппозиционер заявил о причастности к покушению на Лукашенко
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Основатель Nexta объяснил призывы к протестным акциям

Экс-главред признанного экстремистским в Белоруссии телеграм-канала Nexta Роман Протасевич признал свою вину в организации массовых беспорядков, которые вспыхнули в республике в августе прошлого года. По словам блогера, его многочисленные публикации поспособствовали тому, что три дня Минск "жил в хаосе".

Так, в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ оппозиционер заявил, что входил в число лиц, опубликовавших соответствующие призывы.

"Как только мне предоставили обвинения, предъявили документы, я сразу признал свою вину по 342 статье Уголовного кодекса", – заявил основатель телеграм-канала Nexta.

Также блогер подтвердил, что санкционные меры со стороны Запада нацелены на разрушение экономики республики.

"Санкции необходимы для того, чтобы экономика Белоруссии рухнула как можно быстрее. И, если люди выйдут на улицу, будут голодные бунты. И это, по сути, является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить", – заявил журналист.

Также Протасевич назвал имя человека, который, по его мнению, мог спровоцировать недавнюю посадку рейса Ryanair. Им оказался Даниил Богданович – человек из окружения экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. Блогер утверждает, что конфликтовал с этим человеком на личностном уровне. Более того, Богданович располагал сведениями о рейсе Афины-Вильнюс.

В эфире программы блогер заявил, что "Народное антикризисное управление", на котором настаивала оппозиция, должна была запускать Тихановская, однако проект "украл" Павел Латушко, один из членов Координационного совета и экс-глава Минкульта республики.

"Штабы не вносят сор из избы, чтобы мир не видел, сколько внутренних конфликтов – финансирования, политических амбиций, зон влияния. По всем направлениям идет жесткая конкуренция", – высказался блогер.

В эфире Протасевич поделился своим отношением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко: изначально он критиковал главу республики, однако, втягиваясь в политическую повестку, стал осознавать, что многое из того, в чем обвиняли белорусского лидера, было лишь "попыткой давления". Журналист добавил, что уважает Лукашенко. При этом сам сам Роман выступал в качестве посредника между теми, кто планировал убийство Лукашенко, и штабом Тихановской.

По словам блогера, лидеры протестов планировали переключить на российскую повестку канал Nexta Live после завершения активной части волнений в Белоруссии.

Ранее главнокомандующий ВВС Белоруссии назвал причину поднятия в воздух Миг-29 во время посадки рейса Афины-Вильнюс лайнера Ryanair.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255827
Пожаловаться Ответить
гость
Если он убивал людей, это как родители в ЛНР? «Роман – умный, талантливый молодой человек»: Родители Протасевича собираются судиться с белорусскими СМИ
Тебя пришибло пропагандой. Это блогер, он был корреспондентом. На Фейсбуке члена трехсторонней группы по Донбассу Дениса Казанцева есть видео, как Протасевича ранило. Ему оказывают медпомощь. Вокруг военные в камуфляже с оружием, он в гражданском без оружия. Если веришь пропагандонам, значит дурак и интернет для тебя темный лес. Не шаришь.
гость
Пожаловаться Ответить
Если он убивал людей, это как родители в ЛНР? «Роман – умный, талантливый молодой человек»: Родители Протасевича собираются судиться с белорусскими СМИ
ГостьЕсли он убивал людей, это как родители в ЛНР?
Пожаловаться Ответить
«Роман – умный, талантливый молодой человек»: Родители Протасевича собираются судиться с белорусскими СМИ
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Протасевич о поездке на Донбасс: «Это была самая большая ошибка в моей жизни»
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость253137
Ну а что вы хотели? Подлый, беспринципный, лицемерный запад.
Щас будут орать, что пытали и т.д.
А вот, что этот дятел понял, что игры закончились и начал петь соловьем ... не не не ... не верим...
ответ тем кто не верит о пытках от чего умер АШУРОК??????? и все молчат что от ковида ????? или может от язвы??????
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Оппозиция геббелсует!У Тихановской заявили, что Протасевича заставили дать показания с помощью пыток
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость255490
Что - то не видно что Протасевича пытали отъел морду на народные деньги и подачки Запада.
Гость255490 Что - то не видно что Протасевича пытали отъел морду на народные деньги и подачки Запада.
7 часов назад
поражаюсь таким глупым комментариям. сейчас достаточно средств без следов и что он на фото обнажен?????
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость244997
Молодец Батька! Ebi всю шушеру.
какой то гомик???????
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Белорусским почтальонам выдадут оружие.
МВД выпустило постановление, по которому табельным оружием необходимо обеспечить лесничих, директоров лесоохотничьих хозяйств, егерей, инкассаторов. А ещё — сотрудников Белпочты.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
«Я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали»: отец Протасевича об интервью сына! Под носом КГБ Белоруссии работали агенты, а они ни сном не духом, ПРОФНЕПРИГОДНОСТЬ явная.
1 2 3 4 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей