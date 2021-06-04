В России по-новому начисляют пособия

Российские власти проводят активную политику по поддержке семей с детьми. Многочисленные выплаты призваны стать подспорьем для родителей в формировании домашнего бюджета и обеспечении наследников всем необходимым. Вместе с этим, государственные эксперты решили скорректировать правила выдачи средств, а это значит, что некоторые семьи не смогут получить из казны деньги.



Речь идет о выплатах, которые предоставляют родителям, воспитывающим деток в возрасте от трех до семи лет. Как пояснил опытный юрист Иван Денисов, корректировка правил привела к тому, что из претендентов на государственную поддержку исключили семейства, в которых родители по неуважительным причинам не имеют трудоустройства, пишет издание "Прайм".

Эксперт пояснил, что такое положение дел, в том числе, сказалось на действительно нуждающихся в помощи людях.

Некоторые россияне не имеют возможности найти трудоустройство. Теперь им нужно доказать, что ситуация сложилась так по объективным причинам, а не из-за их собственного желания вести праздный образ жизни. Закон призван лишить финансовой поддержки недобросовестных граждан, решивших обеспечивать существование своей семьи исключительно на "детские деньги", поясняет URA.RU.

К слову, недавно стало известно, что в стране расширили программу выплат семьям первоклассников. Средства получат и дети, которым исполнилось шесть лет.