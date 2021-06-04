Правильный подход к вопросу избавит россиян от проблем

Многие жители нашей страны с некоторым страхом смотрят в будущее. Тоскливые картины с прозябающими в бедности стариками не вселяют оптимизма. Однако, если задуматься о денежном обеспечении уже сейчас, вполне можно устроить себе достойное проживание в пожилом возрасте.



Инвестор со стажем Андрей Русецкий рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы припеваючи жить на пенсии. В беседе с изданием "Прайм" эксперт отметил, что грамотное вложение средств – гарант безболезненного выхода на пенсию со сохранением привычного заработка.

Русецкий также предложил конкретную схему накоплений. По его словам, если начать откладывать в 25 лет, то в ценные бумаги нужно переводить порядка 11-15% от заработной платы, передает РИА ФАН.

При этом вложения стоит разбить на два ресурса: 20% отчислений нужно вкладывать в облигации, а 80% в акций российских компаний.

Эксперт пояснил, что главной задачей при накоплении денег в долгую является защита средств от инфляции и девальвации. Для этих целей лучше всего подходят акции, пишет URA.RU.

Русецкий также добавил, что существует универсальная формула расчета пропорции во вложениях. От 100 нужно отнять ваш возраст – полученное число и является той долей, которую в инвестировании должны занимать акции.

К слову, ранее пенсионерам напомнили о праве на доплаты. Пожилые россияне могут оформить дополнительное денежное пособие.