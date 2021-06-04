Вопрос обязательно рассмотрят, заверили в ведомстве

Глава Минтруда РФ Антон Котяков подтвердил, что в будущем ведомство рассмотрит возможность выходного 31 декабря.

Беседуя с журналистами на ПМЭФ-2021, министр ответил, что этому вопросу обязательно будет уделено внимание, пишет РИА "Новости".

"С учетом ближайшего горизонта",

– подчеркнул Котяков.

Ранее россиянам напомнили, что в июне у них будет одна короткая рабочая неделя.