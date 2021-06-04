Минтруд высказался о постоянном выходном 31 декабря

Вопрос обязательно рассмотрят, заверили в ведомстве

Глава Минтруда РФ Антон Котяков подтвердил, что в будущем ведомство рассмотрит возможность выходного 31 декабря.

Беседуя с журналистами на ПМЭФ-2021, министр ответил, что этому вопросу обязательно будет уделено внимание, пишет РИА "Новости". 

"С учетом ближайшего горизонта", 

 – подчеркнул Котяков.

Ранее россиянам напомнили, что в июне у них будет одна короткая рабочая неделя. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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