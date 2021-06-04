Второй раз сеять не понадобится

Любой, кто занимается выращиванием огурцов, не откажется от возможности вместо одного урожая собрать два. Как выяснилось, это вполне реально, главное – применить маленькую хитрость.

Второй раз сеять не придется, и другая рассада не потребуется. Нужно всего лишь вырастить дополнительные корни, что делается просто и без особых усилий.

Как собрать два урожая огурцов

В начале июня, как правило, эти растения уже выпускают длинные плети. Каждый из таких стеблей надо плотно прижать к почве. Самые неподдающиеся – закрепить бечевкой с колышком или небольшим грузом. После этого их необходимо полить.

Дней через семь у этих побегов появятся дополнительные корни. Колышки и груз надо убрать. Ботва станет набирать силу на глазах. ведь благодаря дополнительным корням она получит больше питательных веществ, что и поспособствует созреванию огромного количества плодов.

Однако это еще не все. Важно также своевременное пасынкование огурцов. Оно поможет вырастить в два, а то и в три раза больший урожай. Удалять нужно жирующие побеги в пазухах первых пяти – восьми листьев и завязи в пазухах первых двух – четырех листьев. Это делается острыми ножницами или ножом осторожно, чтобы не повредить остальные листья, завязи и стебель. После чего хорошо бы обработать срез зеленкой – для защиты от инфекций.

Не стоит забывать и о мульчировании. Для этого подойдут и навоз, и прелые опилки, и солома, и торф. А вот скошенную траву применять нельзя: от нее растения могут подхватить разные гнили. Слой мульчи нужно укладывать так, чтобы она не соприкасалась со стеблями.

Кроме того, нежелательно передерживать созревшие плоды на плети. Чем больше их размер, тем меньше может оказаться урожай, а частый сбор плодов поможет увеличить их количество.

Не последнюю роль играют также искусственное опыление и рыхление грунта. Огурцам необходим почвенный воздух, при его недостатке растение начнет медленнее расти, завязи будут осыпаться.

А еще раз в две недели нужно подкормить растения смесью молока и воды (в пропорциях 1:2).

Ранее сообщалось, чем подкормить огурцы, чтобы собрать до 200 кг плодов с грядки. В этом поможет особый эликсир.

Также был назван ранний метод выращивания огурцов. Используя его, урожай созреет уже весной.