Белокаменная не уступает европейским столичным городам

Российская столица является самым большим городом в Европе и одним из крупнейших на всей планете. С каждым годом потенциал Москвы раскрывается все больше. Сейчас главный город России находится в одном ряду со столицами ведущих мировых держав.



Так, Белокаменная выбилась в лидеры в сфере информационных технологий. За прошедшее десятилетие была создана эффективная цифровая экосистема, которую по достоинству оценили многие зарубежные специалисты.

15 проектов столичной администрации оказались финалистами международной премии WSIS Prizes-2021. При этом Единая медицинская информационно-аналитическая система сейчас активно используется москвичами. В данной программе они могут пройти онлайн-запись на прием к доктору, а также получить электронные справки и другие необходимые документы.

В тоже время разработанный российскими экспертами благотворительный сервис стал обладателем престижной премии Big Innovation Awards.

Также столица демонстрирует отличные достижения в сфере туристического бизнеса. Город заявлен в пяти номинациях международной премии в туротрасли World Travel Awards. А в 2020-м Москва была признана лучшим городом для путешествий на общемировом этапе премии.

Помимо этого, проект инфекционного госпиталя в Вороновском будет претендовать на одну из главных Международных наград в строительной сфере MIPIM Awards. А столичный поезд "Москва-2020" стал лауреатом престижной международной премии за лучший дизайн.

Как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин, у столицы очень много амбиций в различных направлениях. Город продолжит выходить в мировые лидеры в различных отраслях.