Злоумышленники качали дизтопливо через незаконную врезку

В Подмосковье задержали ворующую нефть группу людей. Об этом рассказали в АО "Транснефть-Верхняя Волга".

Злоумышленников застали на месте преступления. Они качали дизельное топливо в Подольском районе через незаконную врезку длиной 300 м, отметили в пресс-службе компании.

Четверо мужчин задержаны. На огороженной частной территории, где они занимались отбором нефти, стояли четыре автомобиля и столько же частично заполненных похищенным топливом емкостей, объем каждой из которых составил 8 куб. м, уточнили в "Транснефть-Верхняя Волга".

На подозреваемых завели уголовное дело. Незаконная врезка в Кольцевой магистральный нефтепродуктопровод вокруг Москвы устранена, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

