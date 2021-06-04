Если вовремя не начать бороться с сферотекой, можно потерять урожай

Мучнистая роса – это грибковое заболевание, которое часто встречается на огурцах. Листья растения при этом выглядят так, будто на них мука. Если не уделить должного внимания лечению, со временем листы начнут деформироваться, а в итоге отомрет.

Основная причина сферотеки – переизбыток азота и плохой полив. Чтобы не столкнуться с этим заболеванием, нужно учесть несколько нюансов.

Профилактика

Так, садоводы советуют выбирать те гибриды огурцов, которые устойчивы к грибковым заболеваниям. Также перед посадкой на несколько минут замочите семена в марганцевом или фунгицидном растворе.

Помните, что поливать огурцы нужно только теплой водой, а высаживать их там, где до этого были тыквенные культуры – очень плохая идея.

Перед посадкой обязательно замените верхний слой грунта, а до высадки рассады не забудьте обдать землю кипятком. Это убьет возбудителей заболеваний.

С осторожностью вносите азотсодержащие подкормки. Если переборщите, мучнистой росы избежать будет непросто.

Как же быть, если сферотека появилась?

На помощь придут бактерицидные препараты. Главное их преимущество – экологическая безопасность. Но при этом нужно понимать, что обрабатывать плети придется много раз.

Среди лекарств, которые чаще всего используют для борьбы с мучнистой росой выделяют Альбит, Гамаир, Фитоспорин-М и Бактофит.

Эти препараты не только лечат пораженные листья, но и повышают иммунитет растений к грибковым заболеваниям.

В том случае, если дела обстоят совсем плохо, придется обратиться к химическим препаратам. Отличный вариант – использование 20%-го раствора коллоидной серы. Однако серу нельзя использовать в теплице, иначе огурцы могут получить сильнейшие ожоги.

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