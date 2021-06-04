На 49 тысячах избирательных участков установят камеры - глава ЦИК

На 49 тысячах избирательных участков установят камеры - глава ЦИК
Фото: Андрей Никеричев/АГН Мсква
Видеонаблюдение будет вестись масштабнее, чем на прошлых выборах

Во время проведения выборов в Государственную думу на 49 тыс. участков для голосования будут установлены камеры. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Видеонаблюдение будет вестись масштабнее, чем на прошлых выборах. В 2016 году оно осуществлялось на 26 тыс. участков, напомнила глава ЦИК.

Даже на выборах президента было меньше камер. Тогда охватили 46 тыс. участков, уточнила Памфилова на обучающем мероприятии для партий в ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 19 сентября. Также граждане проголосуют за депутатов региональных и муниципальных парламентов.

Россияне выберут тех, кто возглавит девять субъектов Федерации. Кроме того, обновятся составы законодательных собраний в 39 регионах страны.

Эллу Памфилову переизбрали председателей Центризбиркома в марте 2021 года. Она уверена, что новый ЦИК будет работать как одна команда. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
зачем вообще нужны выборы
надо уже жить без власти - или они которые избираются считают остальных баранами а себя пастухами?
и если и правда они так думают особенно баранами себя чувствуют остальные то пусть пастухов выбирают по ЛОТО
один срок на минималку и камер по пустому не надо будет
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей