Политик отреагировал на решение администрации Незалежной переименовать названия некоторых улиц столицы

Украинские власти проводят планомерную политику по разрушению всего наследия, которое досталось украинскому народу. Соответствующее заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, оценивший таким образом недавнее решение киевской администрации по переименованию некоторых улиц, получивших названия еще в годы СССР.

По словам Володина, доказательством тому служит ограничение права на использование родного языка среди русскоязычного, венгерского, польского, румынского и молдаванского населения на Украине, разрушение православной церкви и отрицание исторического прошлого в этой стране.

"Сейчас замахнулись на достижения советского времени. Именно на достижения. А как иначе оценить решение, связанное с переименованием улиц, названных именами героев – покорителей космоса", – высказался российский политик в своем телеграм-канале.



По мнению Володина, действия Киева в этом отношении нацелены на сохранение власти. Однако заплатить действующей администрации за подобные действия придется немало, так как население никогда не простит власти лишение истории, церкви и языка.

"А подобное – вряд ли забудется", – подытожил парламентарий.

Как считает Володин, главные лица действующего правительства Украины пытаются таким образом "состояться".

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