Родственники и коллеги Романа уверены, что словам журналиста верить нельзя

Задержанный 23 мая основатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью, в котором рассказал о своей работе и отношениях с лидерами оппозиционных штабов, а также источниках финансирования. Шокирующие признания журналиста были восприняты теми, кто с ним связан, весьма неоднозначно.

"Его запугали"

Отец задержанного Дмитрий заявил, что не собирается верить ни единому слову сына. Мужчина считает, что Роман стал жертвой психологического давления, и Протасевич-младший оказался между выбором в вынужденных заявлениях и личными убеждениями.

Так, родитель утверждает, что шокирующие слова сына стали следствием его пребывания в тюремном изоляторе, а также "издевательств" и пыток". Мужчина не сомневается, что силовики пускали в ход абсолютно все средства в лучших средневековых традициях: пытали, душили, избивали, пугали и "пичкали" психотропными препаратами.

"Сейчас видны следы от наручников. Его запугали. Его убеждения, я уверен, в корне отличаются от тех, что он озвучил. Абсолютно я в этом уверен, на 100 процентов", – уверенно заявил отец журналиста в интервью "Настоящему времени".

Внушали о предательстве со стороны своих

Схожего мнения придерживается и коллега Романа, один из основателей Nexta Степан Путило. Блогер также уверен, что в признаниях Протасевича нет ни слова правды. Сам Степан считает, что к задержанному применяли "невыносимые пытки" и внушали "убеждения о тотальном предательстве со стороны бывшего окружения". Более того, вся конкретика журналиста, по словам Путило, оказалась ничтожна: коллега арестованного заявил, что ни один приведенный им в интервью факт не соответствует действительности.

Мнение Путило практически идентично мнению Протасевича-старшего: Романа, считает блогер, подвергли мощному психологическому стрессу и "накачали" препаратами, которые поспособствовали его сговорчивости и "развитию бурной фантазии", о чем Степан заявил в интервью для Forbes.

Пыток не было

Свою оценку происходящему дал глава Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич. В интервью "Газете.ru" политик заявил, что следы на запястьях Романа не могут быть доказательством пыток – такие синяки остаются у всех, на кого надевали наручники. Сам Роман с иронией отреагировал на предположения о том, что ему вкололи сыворотку правды.

Понял и раскаялся

Мнение выразил и бывший сотрудник ГУ криминалистики Центрального аппарата СКР Артем Павлов. Специалист заявил, что в в момент признания в призыве к уличным мероприятиям левое плечо Романа вздернулось, а брови поползли вверх – то есть журналист испытал как удивление, так и неуверенность: считал, что в тот момент действует правильно, однако о последствиях не догадывался.

Вместе с тем, заявил эксперт в интервью "Комсомольской правде", Протасевич искренне раскаялся в конце передачи.

"Нет признаков, что он в чем-то умышленно, под давлением признается. Во время общения с силовиками у Романа сдвинулась парадигма – он взглянул на те же события с другой точки зрения", – высказался Павлов.

Подробнее об интервью Протасевича – в материале "Утро.ру".