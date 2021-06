Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответсвенности людей, которые причастны к организации интервью бывшего главреда Nexta Романа Протасевича.

На своей странице в "Твиттере" он написал, что, по его мнению, беседа с оппозиционером явно происходила под принуждением и под стражей.

Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable