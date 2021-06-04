Лондон захотел наказания для организаторов интервью Протасевича

Министр иностранных дел страны полагает, что так в Минске нарушили права человека

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответсвенности людей, которые причастны к организации интервью бывшего главреда Nexta Романа Протасевича. 

На своей странице в "Твиттере" он написал, что, по его мнению, беседа с оппозиционером явно происходила под принуждением и под стражей. 

"Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Белоруссии должно прекратиться. Те, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности", – приводит перевод RT

Напомним, накануне Роман Протасевич дал интервью государственному белорусскому телеканалу ОНТ, в котором признал вину в организации массовых протестов после президентских выборов в стране.

Роман ИГНАТОВ

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