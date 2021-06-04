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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал привлечь к ответсвенности людей, которые причастны к организации интервью бывшего главреда Nexta Романа Протасевича.
На своей странице в "Твиттере" он написал, что, по его мнению, беседа с оппозиционером явно происходила под принуждением и под стражей.
Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.— Dominic Raab (@DominicRaab) June 4, 2021
The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable
"Преследование защитников прав человека и свободы СМИ в Белоруссии должно прекратиться. Те, кто участвовал в съёмке, принуждении и руководстве интервью, должны быть привлечены к ответственности", – приводит перевод RT.
Напомним, накануне Роман Протасевич дал интервью государственному белорусскому телеканалу ОНТ, в котором признал вину в организации массовых протестов после президентских выборов в стране.
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