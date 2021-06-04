Белоруссия ответила на претензии Европы по запуску атомной электростанции

Минск пытаются выставить недобросовестным игроком, уверены власти

Главные рекомендации, которые были сформулированы по итогам тестирования белорусской АЭС, выполнены. В дальнейшем работа будет продолжать в штатном режиме, планируется введение в эксплуатацию первого блока. Такое заявление сделали сегодня, 4 июня, в Министерстве энергетики республики.

Ранее руководитель энергетики в Еврокомиссии Кадри Симсон заявила, что Брюссель с сожалением воспринял новость о решении Минска приступить к коммерческой эксплуатации станции, отказавшись от рекомендаций европейских стресс-тестов. Еврокомиссар также сообщила, что белорусские власти обязаны выполнить указанные предписания как можно раньше.

Позднее пресс-служба ведомства дала ответ на требования ЕК, заявив о том, что реализовала все необходимые процедуры в этом вопросе – вся система и оборудование БелАЭС доказали свою безопасность в ходе посещения европейского регулятора ENSREG в феврале.

В Министерстве энергетики также сообщили, что после ввода первого энергоблока работа будет продолжена, а самый важный этап уже реализован, передаетРИА "Новости".

В Минске напомнили, комментируя претензии Еврокомиссии, что указанные стресс-тесты являются процессом, который проводится сугубо на добровольной основе. Белоруссия же сталкивалась с последствиями техногенной катастрофы в результате взрыва энергоблока на Чернобыльской АЭС, поэтому Минск заинтересован в укреплении общей ядерной безопасности.

Как отметили в министерстве, представители европейской энергетики предпочитают громогласность реальной поддержке общей радиационной безопасности, нагнетая обстановку и пытаясь выставить республику недобросовестной страной, которая якобы отказывается от участия в общеевропейских процессах в энергетической сфере, передает"Российская газета".