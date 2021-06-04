Минтруд предложил новые даты праздников

Минтруд предложил новые даты праздников
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В следующем году россияне вряд ли смогут отдыхать в мае непрерывно

В 2022 году майские праздники могут стать раздельными. С такой инициативой выступило Министерство труда. Текст соответствующего постановления появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Представители федерального органа предложили сделать нерабочими дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

В соответствии с документом, выходные 1 и 2 января, которые выпадают как раз на субботу и воскресенье, предложено перенести на 3 и 10 мая соответственно.

Если проект утвердят, то в 2022 году жители нашей страны смогут отдыхать в следующие даты: 31 декабря 2021 – 9 января 2022 года, 23 февраля, 6-8 марта, 30 апреля – 3 мая, 7-10 мая, 11-13 июня, а также 4-6 ноября.

Как отмечают в Минтруде, подобное количество нерабочих дней даст россиянам возможность рационально использовать свои выходные в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса.

Напомним, 23 апреля 2021 года президент России Владимир Путин объявил о продлении майских праздников. Глава государства согласился сделать период с 1 по 10 мая включительно нерабочими днями.

Позже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что майские могут стать десятидневными навсегда. Спикер верхней палаты парламента отметила – в этом вопросе будет учитываться мнение россиян. 

Ранее жителям РФ рассказали, в какие дни июня можно будет отдохнуть от работы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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