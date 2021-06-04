Простая хитрость поможет вернуть опрятный вид элементу одежды

Лето – сезон белых носков. Наиболее распространенная проблема, связанная с ними – это быстрая загрязняемость. Уже после первой-второй носки на ступнях и пятках появляются темно-коричневые пятна, портящие весь вид.

Чтобы вернуть носкам прежнюю белизну, некоторые хозяйки используют различные методы, начиная от использования бытовой химии и заканчивая кипячением в чайнике. Однако далеко не всегда результат превосходит ожидания.

Как отстирать белые носки

Вам понадобится обычное хозяйственное мыло. Тщательно застирайте носки, после чего поместите их в целлофановый пакет. Завяжите изделие и оставьте на 30 минут. По истечении нужного времени выньте носки и прополосните их под проточной водой. Неприятные загрязнения должны исчезнуть.

Если и это не помогает, можно прибегнуть к еще одному методу. Положите носки в пакет (завязывать его не нужно) и отправьте в микроволновую печь на три минуты. При этом необходимо установить средний режим. После того, как прозвучал звуковой сигнал, достаньте элемент одежды, после чего закиньте его в стиральную машину.

Имеется один важный нюанс – чтобы белые носки отстирались, они должны находиться в барабане исключительно со светлым бельем.

Не всегда причина загрязняемости носков кроется в том, что вы ходили по нечистому полу. Периодически нужно проверять стельки в той обуви, которую вы носите. Иногда пятна на носках появляются именно из-за соприкосновения с грязной стелькой.

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