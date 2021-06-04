За три минуты: как отстирать белые носки в микроволновке

За три минуты: как отстирать белые носки в микроволновке
Фото: CHROMORANGE / R. Tscherwitschke/ www.globallookpress.com
Простая хитрость поможет вернуть опрятный вид элементу одежды

Лето – сезон белых носков. Наиболее распространенная проблема, связанная с ними – это быстрая загрязняемость. Уже после первой-второй носки на ступнях и пятках появляются темно-коричневые пятна, портящие весь вид.

Чтобы вернуть носкам прежнюю белизну, некоторые хозяйки используют различные методы, начиная от использования бытовой химии и заканчивая кипячением в чайнике. Однако далеко не всегда результат превосходит ожидания.

Как отстирать белые носки

Вам понадобится обычное хозяйственное мыло. Тщательно застирайте носки, после чего поместите их в целлофановый пакет. Завяжите изделие и оставьте на 30 минут. По истечении нужного времени выньте носки и прополосните их под проточной водой. Неприятные загрязнения должны исчезнуть.

Если и это не помогает, можно прибегнуть к еще одному методу. Положите носки в пакет (завязывать его не нужно) и отправьте в микроволновую печь на три минуты. При этом необходимо установить средний режим. После того, как прозвучал звуковой сигнал, достаньте элемент одежды, после чего закиньте его в стиральную машину.

Имеется один важный нюанс – чтобы белые носки отстирались, они должны находиться в барабане исключительно со светлым бельем.

Не всегда причина загрязняемости носков кроется в том, что вы ходили по нечистому полу. Периодически нужно проверять стельки в той обуви, которую вы носите. Иногда пятна на носках появляются именно из-за соприкосновения с грязной стелькой. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, каких ошибок нужно избегать при стирке. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

Суда направлялись к острову Борнхольм

"Этих купим, этим дадим бусы": Путин предрек США судьбу СССР из-за многочисленных ошибок

Президент РФ рассказал, что чрезмерная самоуверенность американцев ведет их к печальному концу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей