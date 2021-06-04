Ученые бьют тревогу: человечеству предрекли исчезновение через 30 лет

Ученые бьют тревогу: человечеству предрекли исчезновение через 30 лет
Фото: Valery Lukyanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Люди могут предотвратить трагедию

Ученые рассказали, когда и из-за чего вымрет человечество. По словам специалистов, Землю погубит глобальное потепление, если не будут предприняты никакие меры.

В худшем случае от населения Земли не останется и следа во второй половине 21 века. Такую пугающую информацию приводит портал URA.RU.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин объяснил, что эффект является нарастающим.

"Речь идет больше о второй половине 21 века, то есть 2060—2090 годы", – подчеркнул ученый.

Он отметил, что причина глобального потепления кроется в человеческой деятельности. Еще 20 лет назад не наблюдалось настолько крупных природных катаклизмов, которые происходят в современном мире.

Кокорин заявил – несмотря на то, что у человечества есть в запасе 30 с лишним лет, действовать нужно уже сейчас. Остановить опасный процесс помогут выращивание и восстановление лесов, а также переход на принцип энергосбережения. Отличным вариантом считается пользование электротранспортом.

Доктор биологических наук Рашит Хантемиров акцентировал внимание на том, что если люди не начнут принимать серьезные меры, проблема будет переложена на плечи детей и внуков.

Эксперт объяснил – уровень углекислого газа в настоящее время настолько высок, что даже если он не будет выбрасываться ближайшие 20 лет, ситуация все равно продолжит ухудшаться.

Хантемиров призвал перестать использовать бензиновые двигатели, а также уголь, нефть и газ. Решить проблему можно с помощью альтернативных источников энергии. 

Ранее климатолог рассказал, какие государства могут исчезнуть в ХХI веке из-за глобального потепления. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Проснулись? Это было известно еще 20 веке. Но-свой карман ближе. Теперь уже поздно. За 30 лет леса не выростут.
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