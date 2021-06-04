Люди могут предотвратить трагедию

Ученые рассказали, когда и из-за чего вымрет человечество. По словам специалистов, Землю погубит глобальное потепление, если не будут предприняты никакие меры.

В худшем случае от населения Земли не останется и следа во второй половине 21 века. Такую пугающую информацию приводит портал URA.RU.

Директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин объяснил, что эффект является нарастающим.

"Речь идет больше о второй половине 21 века, то есть 2060—2090 годы", – подчеркнул ученый.

Он отметил, что причина глобального потепления кроется в человеческой деятельности. Еще 20 лет назад не наблюдалось настолько крупных природных катаклизмов, которые происходят в современном мире.

Кокорин заявил – несмотря на то, что у человечества есть в запасе 30 с лишним лет, действовать нужно уже сейчас. Остановить опасный процесс помогут выращивание и восстановление лесов, а также переход на принцип энергосбережения. Отличным вариантом считается пользование электротранспортом.

Доктор биологических наук Рашит Хантемиров акцентировал внимание на том, что если люди не начнут принимать серьезные меры, проблема будет переложена на плечи детей и внуков.

Эксперт объяснил – уровень углекислого газа в настоящее время настолько высок, что даже если он не будет выбрасываться ближайшие 20 лет, ситуация все равно продолжит ухудшаться.

Хантемиров призвал перестать использовать бензиновые двигатели, а также уголь, нефть и газ. Решить проблему можно с помощью альтернативных источников энергии.

Ранее климатолог рассказал, какие государства могут исчезнуть в ХХI веке из-за глобального потепления.