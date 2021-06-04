В "ЕР" готовы помочь регионам в инфраструктурном развитии по поручению президента

В партии считают, что субъектам пора приступить к подготовке досрочных заявок

Стратегическая сессия "Единой России" прошла 4 июня на полях ПМЭФ. Как отметил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, крупнейшие объекты инфраструктуры должны стать главным локомотивом регионального роста в стране. После изучения соответствующих программ "Единая Россия" обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку на федеральном уровне.

Так, фракция готова помочь субъектам в развитии региональной инфраструктуры по поручению главы государства. Представители партии выразили уверенность, что регионы должны приступить к досрочной подготовке заявок, пообещав оказать помощь.

Как отметил замглавы правительства РФ Марат Хуснуллин, срок выплаты кредитов на инфраструктуру для регионов составит 15 лет по ставке, не превышающей 3%. Средства могут пойти на развитие коммунальной, социальной, инженерной и туристических сфер, а также развитие общественного транспорта.

Глава Севастополя, секретарь регионального отделения "Единой России" Михаил Развожаев отметил, что социальная сфера соответствует по степени важности масштабным программам. Партия добилась увеличения расходов на новые оздоровительные и физкультурные комплексы в регионах при обсуждении бюджета на 2021-2023 годы. Сумма превысила прошлогодний показатель в два раз – с 1 до 2 млрд рублей.

"Единая Россия" также занимается обновлением уже действующих объектов. Так, в рамках программы "Моя новая школа" в Кемеровской области готовится реконструкция зданий вузов возрастом от 50 лет. Как отметил губернатор региона Сергей Цивилев, расход средств на такую программу в три раза дешевле, чем строительство новых учебных заведений, а срок работ составит максимум один год.