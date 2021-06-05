Глава Росмолодежи призвала отказаться от одноразовых масок

Глава Росмолодежи призвала отказаться от одноразовых масок
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Также общество могло бы перейти с визиток на QR-коды

В Северной столице 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, состоялся Международный молодежный экономический форум. Гости сессии "Зеленая суббота: день экологии" затронули вопросы развития экологического образа жизни. Мероприятие прошло в рамках Петербургского международного экономического форума. 

В последнее время общественность стала больше внимания уделять защите окружающей среды. А проблемы с экологией во всем мире приводят все большее количество людей к мыслям о том, как поддерживать жизнь на хорошем уровне. Тема охраны природы становится все более значимой как для простых граждан, так и для государства. 

Обсудить вопросы экологии на сессии пришли: руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева; советник министра природных ресурсов и экологии Марина Евсеева; директор Всемирного фонда дикой природы в России Дмитрий Горшков; генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александр Ружевич; директор по устойчивому развитию ООО "СИБУР" Максим Ремчуков; генеральный директор McDonald’s Россия Марк Карена; директор по корпоративным закупкам X5 Retail Group Елена Коннова; генеральный директор ООО "РЭНЕРА" Эмин Нариман Оглы Аскеров.

Гости мероприятия высказывались о том, что можно сделать, чтобы наносить природе как можно меньше ущерба, как не потерять природное наследие, пытаясь достичь вершин в сфере современных технологий. Также спикеры обсуждали и экологический образ жизни, и способы уберечь Землю от ужасных последствий, и почему данные вопросы все больше волнуют население.

"Молодежь не просто интересуется темой экологии, она задает эту повестку. Новое поколение сейчас осознанно и искренне относится не только к себе, но и к окружающей среде, их заботит и волнует сегодняшнее и будущее состояние внешнего мира", – обратила внимание Разуваева. 

Она добавила, что по данным статистики, 65% жителей страны участвуют в экологических акциях, половина россиян и вовсе уверена, что тема экологии должна быть одной из первоочередных повесток государства. Разуваева подчеркнула, что у Росмолодежи есть все инструменты, чтобы наладить взаимодействие с молодым поколением по данным вопросам. Это и образовательные программы, и грантовые конкурсы, и форумная кампания. В 2020-м организация оказала помощь 35 проектам, затрагивающим проблемы экологии. 

"Возможности есть, запрос есть и нам очень важно формировать его от вас и поддерживать ваши идеи", – подчеркнула глава Росмолодежи.

Разуваева указала на необходимость ответственно подходить к потреблению. Она предложила не использовать одноразовые маски, а визитки заменить QR-кодами. Спикеры воодушевились идеей Разуваевой и тут же отметили, что люди могли бы отказаться от бумажных чеков, пластиковых бутылок и пакетов. 

Международный молодежный экономический форум будет проходить в рамках ПМЭФ в течение всего дня. Это востребованная площадка, на которой молодежь имеет возможность обсудить с экспертами России и других стран экономические и социальные вопросы. Участники форума смогут завести знакомства с потенциальными партнерами, обменяться опытом и узнать много полезной информации. 

Отдел информации

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