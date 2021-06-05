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Начало лета – самое важное время для огородников. Если в июне правильно позаботиться об огурцах, то в скором времени можно будет наслаждаться хрустящими и совершенно не горькими плодами. Самое важное для этой культуры – обильный полив, подкормки и тепло.
Чтобы завязи не желтели и не опадали, нужно как можно чаще рыхлить почву под огурцами. Рыхлость земли позволит сохранить и мульчирование перегноем, а также регулярная прополка.
Когда на растении есть пять листочков, то пора прищипывать верхушку, чтобы появилось больше женских цветков.
Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой не чаще трех раз в неделю. Давать растению живительную влагу лучше утром, не затрагивая листья.
Самое важное в уходе за этим овощем в первом месяце лета – это хорошая подкормка. Стоит дважды качественно удобрить огурцы. В первый раз нужно буханку черного хлеба размочить небольшим количеством воды, прижать прессом и отправить в теплое место на неделю. Затем разбавить хлеб 10 литрами воды, а смесью уже полить огурчики.
Второй раз хорошо использовать дрожжи. Для этого удобрения нужно 10 гр сухих дрожжей, 50 гр сахара и 10 литров воды. Смесь нужно настоять в течение пары часов. Подкормку из дрожжей можно заменить на перебродивший коровяк.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как получить двойной урожай огурцов.
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