Горчить не будут: что нужно сделать с огурцами в июне

Горчить не будут: что нужно сделать с огурцами в июне
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
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Следуя всем правилам, можно получить богатый урожай этого овоща

Начало лета – самое важное время для огородников. Если в июне правильно позаботиться об огурцах, то в скором времени можно будет наслаждаться хрустящими и совершенно не горькими плодами. Самое важное для этой культуры – обильный полив, подкормки и тепло.

Что делать с огурцами в июне

Чтобы завязи не желтели и не опадали, нужно как можно чаще рыхлить почву под огурцами. Рыхлость земли позволит сохранить и мульчирование перегноем, а также регулярная прополка. 

Когда на растении есть пять листочков, то пора прищипывать верхушку, чтобы появилось больше женских цветков. 

Поливать огурцы нужно исключительно теплой водой не чаще трех раз в неделю. Давать растению живительную влагу лучше утром, не затрагивая листья. 

Чем подкормить огурцы в июне

Самое важное в уходе за этим овощем в первом месяце лета – это хорошая подкормка. Стоит дважды качественно удобрить огурцы. В первый раз нужно буханку черного хлеба размочить небольшим количеством воды, прижать прессом и отправить в теплое место на неделю. Затем разбавить хлеб 10 литрами воды, а смесью уже полить огурчики.

Второй раз хорошо использовать дрожжи. Для этого удобрения нужно 10 гр сухих дрожжей, 50 гр сахара и 10 литров воды. Смесь нужно настоять в течение пары часов. Подкормку из дрожжей можно заменить на перебродивший коровяк. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как получить двойной урожай огурцов. 

Полина ИВАНОВА

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