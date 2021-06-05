Обильный урожай гарантирован: как правильно прореживать морковь

Обильный урожай гарантирован: как правильно прореживать морковь
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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Несколько простых правил позволят обеспечить хороший всход

Без моркови едва ли удастся представить себе зеленый и по-настоящему летний огород. Однако корнеплоды требуют определенного "старта" и пристального внимания, особенно на начальной стадии. 

Впрочем, не меньшего внимания требует и почва, на которой произрастает морковь. Можно собрать отличный урожай, позаботившись о нескольких ключевых элементах. Один из них – прореживание.

Как полить морковь до прореживания

Прежде всего, обильно и качественно полейте грядку. Растения ни в коем случае не следует расшатывать – просто осторожно подтяните их вверх и слегка прижмите почву у основания. Лучше всего делать это вечером.

Занимайтесь поливом примерно раз в две недели. Оптимальный расход – одно ведро воды на квадратный метр. Ориентируйтесь на уровень влаги – отсчитывайте следующую дату полива после дня обильных осадков.

Как прореживать морковь

Процесс этот происходит, как правило, в случае появления первого или второго листика на растениях. Необходимо оставить по одному ростку через 1-2 сантиметра.

После того, как сформируются новые листики, между растениями замеряют расстояние на 5-7 сантиметров. Помните, что прореживание можно исключить лишь в случае выращивания бэби-моркови или использования семян в ленте, передает Дзен-канал "На даче".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как правильно ухаживать за чесноком в июне.

Не так давно СМИ облетел ролик, на котором опытная огородница Юлия Молчанова делится результатом скрещивания моркови и свеклы – женщина выкопала из своей грядки странный гибрид.


Егор МАЛКОВ

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