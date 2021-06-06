Страну стянули в "российско-немецкую петлю"

Польские журналисты бьют тревогу – после отзыва разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью страны нависла угроза из России. Так высказался о российском газе обозреватель Gazeta Polska Яцек Лизиневич в эфире Polskie Radio 24.

Напомним, ранее Аппеляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство "конкурента "Северного потока-2" из-за обеспокоенности судьбой мушловок, лесных мышовок и летучих мышей – по их оценке, работы будут проходить через природные места обитания живности. Строительство заморозили на неопределенный срок, пока оператор не урегулирует возникшую проблему с госорганом.

Лизиневич назвал принятое в Дании решение "огромной проблемой для Польши", поскольку оно вынуждает страну снова просить газ у России. Приостановка строительства Baltic Pipe обрадовала и немецкую сторону, которая ждет запуска российского газопровода.

"Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши", – приводит его слова РИА "Новости".

Журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская заявила, что отзыв разрешения серьезно ударил по безопасности страны, поскольку Россия и Германия хотят доминировать на континенте.

"Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться", – заявила она.

Обозреватель wPolityce Петр Цивиньский заявил, что сейчас Польша ведет "беспощадную борьбу" за положение страны на мировой арене в будущем. Из-за решения Джо Байдена, который отказался от новых санкций в отношении "Северного потока-2", изменилось взаимодействие во всей международной системе, поэтому проталкивание Baltic Pipe станет самой сложной задачей для польской правящей партии за все время у власти.

Строительство польского газопровода собирались завершить в 2022 году – к моменту, когда прекращается действие договора о поставках российского газа в Европу через Польшу.