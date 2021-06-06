Над Польшей нависла "российская угроза" из-за остановки строительства Baltic Pipe

Над Польшей нависла "российская угроза" из-за остановки строительства Baltic Pipe
Фото: Jim West/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Страну стянули в "российско-немецкую петлю"

Польские журналисты бьют тревогу – после отзыва разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью страны нависла угроза из России. Так высказался о российском газе обозреватель Gazeta Polska Яцек Лизиневич в эфире Polskie Radio 24.

Напомним, ранее Аппеляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение на строительство "конкурента "Северного потока-2" из-за обеспокоенности судьбой мушловок, лесных мышовок и летучих мышей – по их оценке, работы будут проходить через природные места обитания живности. Строительство заморозили на неопределенный срок, пока оператор не урегулирует возникшую проблему с госорганом. 

Лизиневич назвал принятое в Дании решение "огромной проблемой для Польши", поскольку оно вынуждает страну снова просить газ у России. Приостановка строительства Baltic Pipe обрадовала и немецкую сторону, которая ждет запуска российского газопровода. 

"Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши", – приводит его слова РИА "Новости".

Журналистка портала Dzień Dobry Białystok Агнешка Северук-Мачеоровская заявила, что отзыв разрешения серьезно ударил по безопасности страны, поскольку Россия и Германия хотят доминировать на континенте. 

"Опираясь на опыт прошлого, мы знаем, чем это может закончиться", – заявила она.

Обозреватель wPolityce Петр Цивиньский заявил, что сейчас Польша ведет "беспощадную борьбу" за положение страны на мировой арене в будущем. Из-за решения Джо Байдена, который отказался от новых санкций в отношении "Северного потока-2", изменилось взаимодействие во всей международной системе, поэтому проталкивание Baltic Pipe станет самой сложной задачей для польской правящей партии за все время у власти.

Строительство польского газопровода собирались завершить в 2022 году – к моменту, когда прекращается действие договора о поставках российского газа в Европу через Польшу. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость258469
Пожаловаться Ответить
Единство ценностей Евросоюза уже не раз проявлялись, но как показывает практика, своя рубаха оказывается ближе к телу. Две шавки ввязались в борьбу с титаном в надежде, что все скопом одолеют. В яме уже оказались портовые, в скорее в солидарность к ним присоединяться еще два активиста. Туда им и дорога! Не ройте ямы другим!
Всех этих в список недружелюбных стран, без права предоставления скидок лет так на 200. Урок должен быть выучен и закреплен.
Николай
Пожаловаться Ответить
Ну что ляхи- доигрались? Это ещё не осень...
Гость258168
Пожаловаться Ответить
Поляки,не ужели вы такие тупые,что не чуете от куда ветер дует,а это пиндосы вам козни строят,будете покупать их сжиженный газ и по той цене,которая их устроит,попутного ветра.
Гость258118
Пожаловаться Ответить
Так вроде уже "мерялись"... Сколько там... Две или три недели
Гость258111
Пожаловаться Ответить
Я приветствую датчан за проявленную мудрость.........у датчан родной язык немецки, а не польски.
Гость258031
Пожаловаться Ответить
М
ага,ходят толпой и избивают одиночек,все в вашей свидомой традиции то что вы так любите,стрелять изза угла и в спину,поэтому и ищете такие же истории в сми
толпой избивают те кто труслив и слаб,хотя есть и у славян минусы,мы обьединяемся и сплачиваемся при ненастье и войнах,в мирное время увы мы чаще каждый сам за себя
а вот свинопидорги и бандеры любят толпой на одного и в спину,шакалы что тут скажешь и добавишь...
Ля мур ля мур паси труа.
Каклы традиционно сосут.
Пожаловаться Ответить
Пшеки обосрамшись.
Гость257849
Пожаловаться Ответить
правильно Россия и делает кормить разное <цензура>. противников ссср. союза нет все - газа нет и гуляют пусть в темпе вальса.
Гость257847
Пожаловаться Ответить
Бумеранг больно ударин поляков по башке. Не рой яму другому....
Гость257830
Пожаловаться Ответить
Гость255811
Россия должна сгнить и исчезнуть. К этому ее ведёт Путин. И это скоро случится
Не дождетесь 👅
1 2 3 4 Следующая
новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей