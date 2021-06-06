"Единая Россия" проработала экологический блог предвыборной программы вместе с общественниками

Были приняты предложения о расширении действующих проектов и подготовке новых

В Ленинградской области прошла стратегическая сессия "Экология", на которой общественники, эковолонтеры, депутаты, представители органов власти и профильные эксперты приготовили собственные предложения к предвыборной программе "Единой России" в экологической политике.

Координатор проекта в Хакасии Алексей Сметанин предложил внести на рассмотрение вопрос о включении в проект "Чистый воздух" всех индустриальных городов – на данный момент в него входят лишь 12.

"Абакан и Минусинск – это города, где воздух можно не только понюхать, но и увидеть и даже потрогать", – отметил он.

Председатель партии Дмитрий Медведев выразил уверенность, что этот вопрос получится решить совместными усилиями. Однако масшатабы расширения программы будут связаны с финансовыми возможностями.

В программу партии включат и предложение координатора проекта в Самарской области Дениса Волкова – пересмотр подхода к оплате вывоза твердых коммунальных отходов, чтобы стимулировать граждан к раздельному сбору мусора.

Также было одобрено предложение директора "Национальной ветеринарной палаты" Дианы Насыровой, касающееся подготовки региональных программ по решению проблем бездомных животных. По ее словам, субъектам не хватает приютов для животных, им нужна не только финансовая помощь, но и юридическая.

Мэр Усолье-Сибирское Максим Торопкин предложил разработать законопроект об обязательной рекультивации отходов закрытых предприятий. Руководитель челябинского экодвижения "Время Че" Феликс Панов указал, что для общественного контроля за этой сферой нужно создать специальный информационный ресурс.

В проект предвыборной программы "Единой России" также включат предложения по расширении стратегий по очистке водоемов на малые реки и озера.

Партия проработает экологические инициативы с общественниками в регионах. Широкое народное обсуждение организуют координаторы партпроекта "Чистая страна" в каждом субъекте РФ.

