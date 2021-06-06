"Перенервничали": во время открытия Путиным памятника произошел конфуз

"Перенервничали": во время открытия Путиным памятника произошел конфуз
Фото: YouTube.com
Недоразумение пришлось срочно исправлять

Накануне в Гатчине состоялось открытие памятника императору Александру III. На торжественной церемонии присутствовал и Владимир Путин. Не обошлось без эксцессов. Внимательные пользователи Сети заметили, что орден Святого Апостола Андрея Первозванного на груди императора выполнен с ошибками. 

Оригинал награды выполнен в виде восьмиконечной звезды, а на монументе у ордена всего лишь 6 лучей. Скульптор отреагировал на это недоразумение почти моментально. 

В своем "Инстаграме" Владимир Бродарский рассказал, что ошибку уже исправили. 

"И памятник прекрасный, и орден правильный! Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно", 

– написал автор памятника, отметив, что был потрясен благодарностью Владимира Путина. 

На свежей фотографии, кстати, на груди Александра III действительно теперь красуется восьмиконечная звезда.

Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Торжественную церемонию открытия также посетили председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, уточняет РИА "Новости". 

Во время своей речи президент отметил, что сегодня очень важно сохранять историческое наследие нашей страны, уделять внимание просветительным проектам и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
царь это высший чин рабовладельца
сколько еще памятников таковым в мире
Гость258364
Пожаловаться Ответить
если перед президентом нет ответственности то перед кем же есть?терпелив ВВ
Гость Владимир
Пожаловаться Ответить
Ностальгия по царским временам ,небось! По тем царям.которые гноили на каторге русских и прочих людей..на Красной Пресне стреляли, расстреливали на р.Лена...Забыли,наверное нынешние правители Кремля,что выкормлены Советской властью и до ситх пор живут за её счёт! Анафема всем этим супостатам!
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость257919
историю учи , критикан доморощенный .
но продали то ЦАРИ или нет- имею ввиду должности)
значит коммунисты просрали СССР потому что был пример того недоморощенного царя
тот Аляску продал и большевики все 70 лет локти кусали от зависти как бы продать больше него
и вообще страну продали на куски начиная с РСФСР - ведь депутаты РСФСР ПЕРВЫМИ предали свою страну запустив пьяную попойку на кладбище государства
игорь
Пожаловаться Ответить
Гость257919
историю учи , критикан доморощенный .
так задал вопрос же?
или поставить ВОПРОС есть слабоумного и тупого
значит все те кто задает вопросы тупые?
но если даже не он - не он продал русские земли - то люди НАРОД РОССИИ в начале 20 века СВЕРГ ЦАРЕЙ совершив переворот не для того чтобы им после памятники ставяли
свергать царей надо было бы и дальше после 17 года - потому что в крови у людей быть царьками
гляди ка - на месте СССР стало 15 царьков плюс еще губернаторы себя царями мнят))
да еще президенты разных чинов да более мелкие капиталистики
Гость257919
Пожаловаться Ответить
игорь
это тот царь который продал РУССКУЮ аляску с калифорнией? за что революционеры его на бомбой взорвали
а ведь на это счет даже коммунисты боялись высказаться ПРЯМО
не за что такому человеку памятник ставить - мой вывод
историю учи , критикан доморощенный .
Гость256417
Пожаловаться Ответить
игорь
это тот царь который продал РУССКУЮ аляску с калифорнией? за что революционеры его на бомбой взорвали
а ведь на это счет даже коммунисты боялись высказаться ПРЯМО
не за что такому человеку памятник ставить - мой вывод
Аляску продал Александр Второй.
Гость257768
Пожаловаться Ответить
А вот Блок о царствовании Александра 111: "Победоносцев над Россией простер совиные крыла". Ла и о самом царе:" ...огромный, водянистый.
Гость255830
Пожаловаться Ответить
Что за страна Россия? То по СССР ностальгируют, то памятники царям возводят.
гость
Пожаловаться Ответить
Как то быстро исправили ошибку, он из пластилина что ли.
1 2
новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей