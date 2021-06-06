Недоразумение пришлось срочно исправлять

Накануне в Гатчине состоялось открытие памятника императору Александру III. На торжественной церемонии присутствовал и Владимир Путин. Не обошлось без эксцессов. Внимательные пользователи Сети заметили, что орден Святого Апостола Андрея Первозванного на груди императора выполнен с ошибками.

Оригинал награды выполнен в виде восьмиконечной звезды, а на монументе у ордена всего лишь 6 лучей. Скульптор отреагировал на это недоразумение почти моментально.

В своем "Инстаграме" Владимир Бродарский рассказал, что ошибку уже исправили.

"И памятник прекрасный, и орден правильный! Техническая ошибка была замечена и исправлена! Виноваты, перенервничали, а ведь на макете было все верно",

– написал автор памятника, отметив, что был потрясен благодарностью Владимира Путина.

На свежей фотографии, кстати, на груди Александра III действительно теперь красуется восьмиконечная звезда.

Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Торжественную церемонию открытия также посетили председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, уточняет РИА "Новости".

Во время своей речи президент отметил, что сегодня очень важно сохранять историческое наследие нашей страны, уделять внимание просветительным проектам и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.