Добиться успеха лидеру госкорпорации помогли три принципа

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев провел встречу с участниками "Большой перемены". Возможность побеседовать с лидером была предоставлена участнице всероссийского конкурса Александре Сусловой.

Интервью состоялось в рамках юношеской секции "ПМЭФ Юниор". Лихачев рассказал, что и в обычной жизни, и на работе он старается придерживаться трех простых правил: стараться всегда сделать больше ожидаемого результата, делиться тем, что есть у тебя, и ничего не бояться.

Гендиректор "Росатома" подчеркнул, что он никогда не бывает полностью собой доволен, поэтому часто проводит самоанализ, думает, что еще он мог бы сделать. Это служит для него постоянным толчком вперед, дополнительной мотивацией.

"И, конечно же, не стоит бояться, потому что главный наш сдерживающий фактор – это страх, и нужно уметь через него переступать",

– добавил Лихачев.

Также глава корпорации рассказал школьникам, что в детстве мечтал быть милиционером, а потом продолжил дело своего отца, который был инженером и работал в Министерстве среднего машиностроения.

Всю жизнь обстоятельства так или иначе подталкивали Лихачева к получению новых знаний. Так, начав работу в инженерной сфере, государственный деятель решил получить высшее образование по специальности радиофизика и электроника.

Затем "голод" по знаниям привел Алексея Евгеньевича на экономический факультет, а потом он и вовсе защитил кандидатскую и докторскую диссертации.