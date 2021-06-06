Атакам могут подвергнуть украинский транзит

Новость о завершении укладки первой линии "Северного потока-2" на Украине восприняли безрадостно. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что, по имеющейся у него информации, после полного завершения строительства российского газопровода будут предприняты атаки на украинскую транзитную трубу.

Во время общения с журналистами по итогам учений в Харьковской области он заявил, что несмотря на завершение первой нитки "Северного потока-2", российский газ какое-то время будет проходить транзитом через Украину. Потом, отметил он, "Путин наверняка захочет пустить газ в обход".

"Поэтому мы ожидаем, что будут провокации и попытки терактов на наших участках газопровода, а потом скажут: "Ну, видите, вот – поэтому пускаем через "Северный поток-2", – приводит его слова "Страна.ua".

Как заявил Аваков, они прорабатывают различные сценарии реагирования на вероятные удары по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам.

Однако журналисты украинского издания поставили под сомнение риторику главы МВД о том, что российская сторона может быть заинтересована в потере транзита газа через Украину.

Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что даже после истечения контракта с Киевом на поставки газа в 2024 году транзит может быть сохранен, даже несмотря на запуск "Северного потока-2". Обозреватели "Страны" указали, что России было бы выгодно иметь как можно больше трубопроводов в Евросоюз, чтобы существенно снизить цены относительно главного конкурента – американского газа, поставляемого танкерами.

"Поэтому если кому и выгодно подорвать украинскую трубу, то тем, кто в расширении российского экспорта газа в Европу не заинтересован", – подытожили они.