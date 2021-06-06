Глава украинского МВД предупредил о терактах после запуска "Северного потока-2"

Глава украинского МВД предупредил о терактах после запуска "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
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Атакам могут подвергнуть украинский транзит

Новость о завершении укладки первой линии "Северного потока-2" на Украине восприняли безрадостно. Глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что, по имеющейся у него информации, после полного завершения строительства российского газопровода будут предприняты атаки на украинскую транзитную трубу.

Во время общения с журналистами по итогам учений в Харьковской области он заявил, что несмотря на завершение первой нитки "Северного потока-2", российский газ какое-то время будет проходить транзитом через Украину. Потом, отметил он, "Путин наверняка захочет пустить газ в обход". 

"Поэтому мы ожидаем, что будут провокации и попытки терактов на наших участках газопровода, а потом скажут: "Ну, видите, вот – поэтому пускаем через "Северный поток-2", – приводит его слова "Страна.ua".

Как заявил Аваков, они прорабатывают различные сценарии реагирования на вероятные удары по объектам критической инфраструктуры, газовой инфраструктуры, плотинам, дамбам. 

Однако журналисты украинского издания поставили под сомнение риторику главы МВД о том, что российская сторона может быть заинтересована в потере транзита газа через Украину. 

Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что даже после истечения контракта с Киевом на поставки газа в 2024 году транзит может быть сохранен, даже несмотря на запуск "Северного потока-2". Обозреватели "Страны" указали, что России было бы выгодно иметь как можно больше трубопроводов в Евросоюз, чтобы существенно снизить цены относительно главного конкурента – американского газа, поставляемого танкерами. 

"Поэтому если кому и выгодно подорвать украинскую трубу, то тем, кто в расширении российского экспорта газа в Европу не заинтересован", – подытожили они. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость256585
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Гость256778
А чего сейчас не взорвать эту трубу? Или сам Аваков взорвёт и свалит на Россию, это ход и опять таки санкции. Путины этот газобровод и на не нужен, а вот Аваков взовёт, это его ментальность. Авакян.
Аваков признался что он будет делать, когда запустят "Северного потока-2".
Гость256585
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Зачем так сложно и это на хр ен нужно. Просто закроем задвижки и делов то.
Гость256328
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Каклi, у нас к вам есть предложение - насрите массово на портреты бандеры и шухевича с криками "ненавидим вас гады проклятые", и тогда, возможно мы вас простим немного. :-)
Гость256504
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Гость255811
Наконец то по парашам вдарят по настоящему
Ты живи-живи в своих наркофантазиях, не останавливайся, жги дальше, такой ты забавный
Лис
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Ну что, бандерлоги - наплевали полный колодец с 1991 года, а теперь, когда нужно пить из него, задницу сильно печёт? Раньше надо было думать... Хотя о чём это я - нечем вам думать, одна извилина у вас, да и та вмятина от кастрюли. Наслаждайтесь последствиями своего выбора. Удачи желать не буду.
Гость255836
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Аваков, а слабо с разгону и головой об стенку, может полегчает.
Гость255903
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Хватит кормить чубатых свиней.
Гость257280
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Гость256778
Да на всей этой заварушке Авакян заработал 700 миллионов долларов, хорош гешефт. А В ОЛИГАРХИ НЕ РОПАЛ. как так. Все перевёл в швейцарские банки, не глупо и во франках держит счёт.
Мы и номера счетов знаем, если рыпнится опубликуем
Гость256778
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Да на всей этой заварушке Авакян заработал 700 миллионов долларов, хорош гешефт. А В ОЛИГАРХИ НЕ РОПАЛ. как так. Все перевёл в швейцарские банки, не глупо и во франках держит счёт.
Гость256778
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А чего сейчас не взорвать эту трубу? Или сам Аваков взорвёт и свалит на Россию, это ход и опять таки санкции. Путины этот газобровод и на не нужен, а вот Аваков взовёт, это его ментальность. Авакян.
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