Маленькие хитрости помогут вырастить здоровые и крепкие плоды

В выращивании каждого растения есть свои секреты, которые в итоге позволяют получить богатый и вкусный урожай. Если хотите, чтобы перца было столько, что за плодами аж листьев не было видно, тогда соблюдайте три простых правила.

Первое правило

Перцы обязательно нужно замульчировать. Это очень важная составляющая ухода за растением. Лучше всего использовать солому, которая защитит почву от жары и сохранит влагу внутри земли.

Также не забывайте о подвязке, потому что нагрузкой кусты начнут падать, так как не будут выдерживать нагрузки. Подвязывать надо даже низкорослые перцы. Делать это нужно ближе к середине-концу июня.

Второе правило

Коронный цветок нужно обрывать. Это положительно сказывается на созревании, большая часть растений зреет одновременно.

Также это ускоряет сам процесс. В том случае, если избавиться от коронного цвета, плоды успеют вызреть до начала холодов.

Третье правило

Подкармливать перец нужно правильно. Нужно понимать, что это растение нуждается в калии, в фосфоре и в магнии. С азотом нужно быть осторожнее. Да, он нужен, но не делайте на нем акцент, особенно, когда вносите удобрения впервые за сезон. Сначала нужно применять калий, потом фосфор, затем – магний. И только потом азот.

Подкормки, кстати, нужно вносить часто и помалу. И в июне не надо использовать органические удобрения.

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