Календарь садовода на неделю с 7 по 13 июня

Календарь садовода на неделю с 7 по 13 июня
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Со среды по пятницу придется отказаться от работы на грядках

Некоторые огородники часто обращаются к лунному календарю, чтобы понять – какие работы можно проводить в тот или иной день.

Благоприятные дни для посадок

7, 8, 12 и 13 июня можно высаживать огурцы, помидоры, баклажаны и перец. Также эти дни подходят для посадки разнообразной зелени и капусты.

В понедельник и вторник желательно посадить лук, чеснок и картофель.

9-11 июня – период Новолуния. В это время все культуры становятся достаточно уязвимыми, поэтому стоит отказаться от посадки и прочих работ, подразумевающих какие-либо действия с растениями.

А вот 12 и 13 июня можно вновь вернуться к огородным делам. Тем более, звезды сулят большие успехи, ведь растущая Луна будет находиться в Раке – самом плодородном знаке зодиака. Суббота и воскресенье – подходящие дни для посева семян укропа, петрушки, сельдерея, листьев салата и щавеля.

Выходные дни следует посвятить внесению органических подкормок, поливу и пикировке сеянцев.

Лунный календарь садовых работ на июнь

7 и 8 июня можно посадить двулетние, многолетние, клубневые и луковичные цветы. 12 и 13 июня – отличные дни для посадки однолетних цветов.

В понедельник и вторник разрешается посадить клубнику, землянику, а также плодовые деревья.

12 и 13 июня – благоприятные дни для посадок винограда, смородины, крыжовника, малины и ежевики. В выходные желательно заняться рыхлением, прививкой, обрезкой деревьев и кустарников. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, что нужно сделать в огороде и саду до наступления Троицы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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