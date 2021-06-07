Некоторые жители нашей страны останутся без выплат, если упустят время

Юристы предупреждают, что россияне, которые вовремя не разберутся со всеми документами, могут лишиться пенсии. Это затронет граждан, которые получают социальные выплаты после потери кормильца.

Такие жители нашей страны останутся без денег, если упустят время. Чтобы подобного не случилось, до начала третьего летнего месяца они должны подать в Пенсионный фонд России несколько документов, сообщил юрист Богдан Леськив.

По его словам, нужно написать заявление на получение пенсии. А также предоставить справки о том, что нет дополнительного источника дохода.

Могут получать пенсию по потере кормильца лишь те, кто указан в соответствующем федеральном законе, действующем с 2013 года. Если выше указанные документы не будут поданы или у того, кто получал такие выплаты, окажется дополнительный источник дохода, он останется без них, отметил специалист.

До пандемии ПФР не очень строго следил за его исполнением этого ФЗ, во время объявленного из-за коронавируса карантина справок не требовал, такие пенсии выдаввались автоматически. Нынче же данные по каждому, кто получает подобные выплаты, тщательно проверяются, добавил юрист Роман Поляков в комментарии Life.

Ранее в Совете Федерации отреагировали на предложение лишить пенсии часть россиян. Каждый житель нашей страны, имеющий трудовой стаж и исправно плативший взносы в пенсионную систему, имеет полное право получать денежное довольство от государства после прекращения своей трудовой деятельности, указали сенаторы.

До этого с инициативой оставить некоторых соотечественников без выплат по старости выступил политик Виталий Милонов. Он считает, что не стоит оказывать такую денежную поддержку коллекторам, напоминает URA.RU.