На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
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Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, речь идет о дамбе в Херсонской области на 91-м километре Северо-Крымского канала, перекрывающей воду на полуостров.

По информации украинских медиа, дамба является временным сооружением, которое стоит уже семь лет. В 2014 году она была сооружена местными фермерами, которые натаскали для перекрытия воды крымчанам мешки с песком и металлические балки. По информации портала "Новости Севастополя", на сооружение выделили 35 млн гривен (около 95 млн рублей – прим. Ред.).

В отделе водопользования канала также жаловались на то, что объект размывается из-за дождей и отсутствия укреплений – на сооруженной дамбе нет ни рычагов управления затворами, ни электричества.

Однако в 2015 году украинские власти приступили к строительству новой дамбы в Херсонской области. Тем не менее, объект не был достроен – даже сейчас дамба не готова к эксплуатации, пишет FBC.ua.

Местные жители выступают против водной блокады полуострова. Один из граждан Украины заявил, что не поддерживает подобные действия в отношении крымчан.

"У меня там живет сын. То же самое, как если бы я взял и перекрыл ему воду", - заявил житель Николаева.

Ранее украинские власти заявили, что намерены пустить днепровскую воду на сельскохозяйственные нужды Херсонской области. Теперь использование Северо-Крымского канала будет контролироваться Министерством аграрной политики и продовольствия Незалежной.

Егор МАЛКОВ

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Гость256365
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052-й
Типа, Куев татары не брали! Типа, баб киевских - не трахали! Типа, у каклов одна кров, у остальной России - другая! А вот Новгород татары точно не брали! И архангелогородцы - тоже не под игом были. Так что - заткнитесь и спеси поубавьте, идиоты хохлятские!
ну со свечкой видимо ты там был. Но как показал анализ ДНК влияние на демографию тех самых татар на славянские народы оказалось ничтожным. Толи с траханьем что то не так то ли с историей. В составе войска Татарского до половины были НЕ татары. И славянских племён было овехдохрена. Целые княжества с дружинами.
052-й
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Гость256365
Придумать свою историю а потом её выдавать на всеобщее обозрение конечно можно. Только вместо одобрения получается как то неловко. Если не смешно.
Типа, Куев татары не брали! Типа, баб киевских - не трахали! Типа, у каклов одна кров, у остальной России - другая! А вот Новгород татары точно не брали! И архангелогородцы - тоже не под игом были. Так что - заткнитесь и спеси поубавьте, идиоты хохлятские!
Гость258528
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Гость257280
На Горловском направлении боевики 8 батальона 10 огшбр под командованием комбрига КОТЛИКА с позиций в районе н.п. НОВГОРОДСКОЕ обстреляли из минометов калибром 120-мм район н.п. ОЗЕРЯНОВКА, выпустив ДВАДЦАТЬ мин.
<цензура> Где отдача за обстрелы. Где укропские трупы. Или опять одни голые протесты и жалобы в ОБСЕ и все. Я ожидал чего то большего. Например за пулю мины за обстрел ответного обстрела причем не там же а где то в другом месте где удобнее. Уничтожение одиозных украинских командиров и мидаров из Рады. Где все это? Вы воюете с укробандитами или <цензура> занимаетесь?
Гость256365
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Гость258528
И да Россия не имеет никакого отношения к Киевсой Руси как по форме так и по сути. Вся система правления в России пост монголького периода, это калька с системы правления Улуса Джучи или как говорят в просто наречии Золотой Орды. Без татаро-монгол не было бы единого Российского государства, а было бы десяток другой славянских государств как на Балканах. Это монголы научили Владимиро-Суздальцев и Тверичей и всю Северовосточный ореал обитания славянских, финно-угорских, и марийских, в месте с тюркоязычными народами Поволжья и Южного Урала жить одним государством.
Придумать свою историю а потом её выдавать на всеобщее обозрение конечно можно. Только вместо одобрения получается как то неловко. Если не смешно.
Гость256778
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Вем миром дирижируют семейства Барухов, Лоебов, Шиффов и Кунов,
Гость258621
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Гость258528
И да Россия не имеет никакого отношения к Киевсой Руси как по форме так и по сути. Вся система правления в России пост монголького периода, это калька с системы правления Улуса Джучи или как говорят в просто наречии Золотой Орды. Без татаро-монгол не было бы единого Российского государства, а было бы десяток другой славянских государств как на Балканах. Это монголы научили Владимиро-Суздальцев и Тверичей и всю Северовосточный ореал обитания славянских, финно-угорских, и марийских, в месте с тюркоязычными народами Поволжья и Южного Урала жить одним государством.
Зачем здесь эти полуграмотные идиоты пересказывают бредятину, заливаемую в головы тупого каклоидного быдла???
То что, это стадо одесское, харьковское, кыивское со своими пролетарскими родственниками в Курске Рязани и Сибири есть отдельный особенный подвид животных? Шо типа у них, у папуасофф, особенная история? То что эта мразь прикрывает нацисткие выпердыши о расовой принадлежности якобы историей Киевской Руси заслуживает единственно жесткую реакцию по уголовным статьям. Как же воняет от этих украинских дегенератов глупостью необразованностью хамством. Бидло оно всегда остается бидлом.
Гость258528
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Гость258528
И да Россия не имеет никакого отношения к Киевсой Руси как по форме так и по сути. Вся система правления в России пост монголького периода, это калька с системы правления Улуса Джучи или как говорят в просто наречии Золотой Орды. Без татаро-монгол не было бы единого Российского государства, а было бы десяток другой славянских государств как на Балканах. Это монголы научили Владимиро-Суздальцев и Тверичей и всю Северовосточный ореал обитания славянских, финно-угорских, и марийских, в месте с тюркоязычными народами Поволжья и Южного Урала жить одним государством.
А лохлы тем временем гнули спину на польских панов и венгерских и румынских князей. Их даже в приличное помещение не пускали, ну разве чот девушек для утех.
Гость257280
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На Донецком направлении каратели 58 бригады с позиций в районах н.п. ПЕСКИ и ОПЫТНОЕ из минометов калибром 120-мм обстреляли окраину г. Донецка и н.п. ВЕСЕЛОЕ, выпустив ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ мин. В результате обстрела повреждена кровля дома по адресу ул. Степная д. 12.
На Мариупольском направлении боевики 128-й бригады с позиций в районе н.п. ШИРОКИНО, ДВАЖЫ обстреляли из СПГ район н.п. САХАНКА, выпустив по поселку ДВЕНАДЦАТЬ гранат.
Гость257280
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06.06.2021 г. жительница поселка шахты Гагарина во время сбора грибов в лесополосе наткнулась на неразорвавшийся ранее боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва женщина получила многочисленные ранения. Сейчас пострадавшая находится в медицинском учреждении, ее жизни ничего не угрожает.
Гость257280
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Гость258528
И да Россия не имеет никакого отношения к Киевсой Руси как по форме так и по сути. Вся система правления в России пост монголького периода, это калька с системы правления Улуса Джучи или как говорят в просто наречии Золотой Орды. Без татаро-монгол не было бы единого Российского государства, а было бы десяток другой славянских государств как на Балканах. Это монголы научили Владимиро-Суздальцев и Тверичей и всю Северовосточный ореал обитания славянских, финно-угорских, и марийских, в месте с тюркоязычными народами Поволжья и Южного Урала жить одним государством.
На Горловском направлении боевики 8 батальона 10 огшбр под командованием комбрига КОТЛИКА с позиций в районе н.п. НОВГОРОДСКОЕ обстреляли из минометов калибром 120-мм район н.п. ОЗЕРЯНОВКА, выпустив ДВАДЦАТЬ мин.
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