Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться. Об этом сообщает РИА "Новости".

Согласно приведенным данным, речь идет о дамбе в Херсонской области на 91-м километре Северо-Крымского канала, перекрывающей воду на полуостров.

По информации украинских медиа, дамба является временным сооружением, которое стоит уже семь лет. В 2014 году она была сооружена местными фермерами, которые натаскали для перекрытия воды крымчанам мешки с песком и металлические балки. По информации портала "Новости Севастополя", на сооружение выделили 35 млн гривен (около 95 млн рублей – прим. Ред.).

В отделе водопользования канала также жаловались на то, что объект размывается из-за дождей и отсутствия укреплений – на сооруженной дамбе нет ни рычагов управления затворами, ни электричества.

Однако в 2015 году украинские власти приступили к строительству новой дамбы в Херсонской области. Тем не менее, объект не был достроен – даже сейчас дамба не готова к эксплуатации, пишет FBC.ua.

Местные жители выступают против водной блокады полуострова. Один из граждан Украины заявил, что не поддерживает подобные действия в отношении крымчан.

"У меня там живет сын. То же самое, как если бы я взял и перекрыл ему воду", - заявил житель Николаева.

Ранее украинские власти заявили, что намерены пустить днепровскую воду на сельскохозяйственные нужды Херсонской области. Теперь использование Северо-Крымского канала будет контролироваться Министерством аграрной политики и продовольствия Незалежной.