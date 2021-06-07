Против инфекций и холодов: как правильно ухаживать за помидорами в июне

Против инфекций и холодов: как правильно ухаживать за помидорами в июне
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Удобрения активируют иммунитет культуры

Июнь – тот месяц, когда температура воздуха достаточно сильно колеблется. Подобные перепады могут негативно повлиять на урожай. Однако если заранее подготовить посадки к похолоданию, то они выстоят и впоследствии подарят большое количество плодов. Расскажем, чем подкармливать помидоры в первый месяц лета, чтобы повысить их устойчивость.

Некоторые огородники перед наступлением холодов вносят фосфорные удобрения. Но это малоэффективно, ведь подобные подкормки плохо усваиваются в прохладную погоду.

На помощь придет крапива. На одно ведро вам потребуется один килограмм растения с учетом стеблей и корней. Как только прогноз погоды обещает похолодание, беритесь за приготовление специального раствора.

Как приготовить подкормку на основе крапивы

Залейте крапиву водой. Пропорции должны быть следующими – один к двадцати.

После этого полейте помидоры. Затем накройте посадки полиэтиленовой пленкой.

Чем еще можно подкормить помидоры

Если вы не хотите возиться с жалящей травой, используйте обыкновенный аспирин – одна таблетка на три с половиной литра воды. За пару дней до наступления холодов просто опрыскайте кусты полученным раствором.

Также можно использовать кукурузную муку. В данном продукте содержатся азот и полезные микроорганизмы, которые не только повысят устойчивость культуры к неблагоприятным окружающим условиям, но и защитят посадки от фитофторы. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за помидорами в июне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей