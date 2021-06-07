Удобрения активируют иммунитет культуры

Июнь – тот месяц, когда температура воздуха достаточно сильно колеблется. Подобные перепады могут негативно повлиять на урожай. Однако если заранее подготовить посадки к похолоданию, то они выстоят и впоследствии подарят большое количество плодов. Расскажем, чем подкармливать помидоры в первый месяц лета, чтобы повысить их устойчивость.

Некоторые огородники перед наступлением холодов вносят фосфорные удобрения. Но это малоэффективно, ведь подобные подкормки плохо усваиваются в прохладную погоду.

На помощь придет крапива. На одно ведро вам потребуется один килограмм растения с учетом стеблей и корней. Как только прогноз погоды обещает похолодание, беритесь за приготовление специального раствора.

Как приготовить подкормку на основе крапивы

Залейте крапиву водой. Пропорции должны быть следующими – один к двадцати.

После этого полейте помидоры. Затем накройте посадки полиэтиленовой пленкой.

Чем еще можно подкормить помидоры

Если вы не хотите возиться с жалящей травой, используйте обыкновенный аспирин – одна таблетка на три с половиной литра воды. За пару дней до наступления холодов просто опрыскайте кусты полученным раствором.

Также можно использовать кукурузную муку. В данном продукте содержатся азот и полезные микроорганизмы, которые не только повысят устойчивость культуры к неблагоприятным окружающим условиям, но и защитят посадки от фитофторы.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как ухаживать за помидорами в июне.