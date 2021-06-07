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Ежегодно многие. кто занимается садом и огородом, воюют с муравьями. Какими только способами не стараются они защитить деревья и растения.
И у каждого средства есть свои достоинства и недостатки – то хороши лишь на некоторое время, то не учитывают отдельных условий. Зато одно точно поможет избавиться от вредителей на весь сезон.
Так называемый ловчий пояс не слишком действенен: как только пройдет дождь, его эффективность сводится к нулю. К тому же находящаяся под ним кора дерева не дышит и не сохнет, из-за чего преет, гниет, трескается и отслаивается, что далеко не полезно для роста и созревания плодов.
Зато ловчий конус, как показали наблюдения, вполне оправдал себя. Кора остается открыта, к ней поступает воздух. А муравьи погибают в такой ловушке. Применяя такое средство, бороться муравьями просто, а для деревьев безопасно.
Чтобы сделать его, нужно отрезать прямоугольный кусок пенополиэтилена и обвязать им ствол дерева под наклоном, будто "юбочкой". Затем следует завязать его сверху шпагатом и, обрезав лишнее, скрепить степлером. Конус не должен быть огромным, достаточно величины, как у спичечного коробка.
После чего "юбочку" надо поднять вверх и намазать ее внутреннюю часть клеем. Далее требуется, опустив конус так, чтобы не задеть ствол, промазать клеем сверху. И всего делов.
Муравьи, забравшись на внутреннюю часть, оказываются в ловушке – прилипают. Клей при этом сохраняет липкость, невзиррая на дождь и пыль. А снаружи он еще и от других таких вредителей спасает – ловит тех, которые побывали на дереве и спускаются с него.
Ранее "Утро.ру" писало, как навсегда выгнать муравьев с огорода и сада. Чтобы злостные насекомые быстро убежали и с грядок, и с деревьев, нужно применить обычные средства, что есть под рукой.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом