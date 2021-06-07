Простое средство поможет избавиться от вредных насекомых в течение всего сезона

Ежегодно многие. кто занимается садом и огородом, воюют с муравьями. Какими только способами не стараются они защитить деревья и растения.

И у каждого средства есть свои достоинства и недостатки – то хороши лишь на некоторое время, то не учитывают отдельных условий. Зато одно точно поможет избавиться от вредителей на весь сезон.

Чем можно надежно защитить деревья от муравьев

Так называемый ловчий пояс не слишком действенен: как только пройдет дождь, его эффективность сводится к нулю. К тому же находящаяся под ним кора дерева не дышит и не сохнет, из-за чего преет, гниет, трескается и отслаивается, что далеко не полезно для роста и созревания плодов.

Зато ловчий конус, как показали наблюдения, вполне оправдал себя. Кора остается открыта, к ней поступает воздух. А муравьи погибают в такой ловушке. Применяя такое средство, бороться муравьями просто, а для деревьев безопасно.

Чтобы сделать его, нужно отрезать прямоугольный кусок пенополиэтилена и обвязать им ствол дерева под наклоном, будто "юбочкой". Затем следует завязать его сверху шпагатом и, обрезав лишнее, скрепить степлером. Конус не должен быть огромным, достаточно величины, как у спичечного коробка.

После чего "юбочку" надо поднять вверх и намазать ее внутреннюю часть клеем. Далее требуется, опустив конус так, чтобы не задеть ствол, промазать клеем сверху. И всего делов.

Муравьи, забравшись на внутреннюю часть, оказываются в ловушке – прилипают. Клей при этом сохраняет липкость, невзиррая на дождь и пыль. А снаружи он еще и от других таких вредителей спасает – ловит тех, которые побывали на дереве и спускаются с него.

Ранее "Утро.ру" писало, как навсегда выгнать муравьев с огорода и сада. Чтобы злостные насекомые быстро убежали и с грядок, и с деревьев, нужно применить обычные средства, что есть под рукой.