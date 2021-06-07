Путин подписал закон о денонсации ДОН

Россия ответила на действия США

Российский президент подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу. Процедура началась еще в начале года после запуска американцами процесса по денонсации США в мае 2020 года.

"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

ДОН предоставлял странам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Это соглашение стало одной из ключевых мер по укреплению доверия с Европой после периода "холодной войны". 

Роман ИГНАТОВ

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