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Российский президент подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу. Процедура началась еще в начале года после запуска американцами процесса по денонсации США в мае 2020 года.
"Денонсировать Договор по открытому небу, подписанный в городе Хельсинки 24 марта 1992 года", – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
ДОН предоставлял странам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Это соглашение стало одной из ключевых мер по укреплению доверия с Европой после периода "холодной войны".
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом