Володин напомнил об экономическом значении "Северного потока - 2"

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Газопровод "Северный поток – 2" имеет экономическое значение. Об этом напомнил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, выступая на полях ПМЭФ.
Как отметил парламентарий, аналогичной позиции придерживаются все участники проекта: для Европы это возможность использования газа по выгодной цене, для России – эффективное развитие собственной промышленности и энергетики с созданием рабочих мест.
По словам Володина, ужесточение политики со стороны Соединенных Штатов вокруг "Северного потока – 2" также вызвано экономическими факторами. Вашингтон понимает, что не сможет выдержать конкуренции с Москвой, поэтому пытается перечеркнуть немецкую экономику своим сланцевом газом, который в сравнении с российским, значительно дороже.
Вместе с тем Володин отметил, что политика Белого дома негативным образом влияет на экономику Европейского союза. Политические элиты зачастую забывают об интересах населения в подобной ситуации – от таких действий страдают и сами жители, и суверенитет европейских государств, передает RT.
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