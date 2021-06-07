Как уберечься от ранней смерти: 7 способов

Как уберечься от ранней смерти: 7 способов
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Преждевременная смерть наступает из-за усиленного старения организма

Многих людей интересует вопрос, как уберечься от ранней смерти. Для этого важно помнить о семи вещах, сообщил немецкий врач Мартин Халле.

Как известно, преждевременная смерть наступает из-за усиленного старения организма. Поэтому, чтобы такого не случилось, следует позаботиться о здоровье.

За него в первую очередь отвечает сердце. Однако не менее важными являются сосуды, которые доставляют в клетки жизненно необходимые питательные вещества и кислород, отметил кардиолог.

Если они закупориваются, то в них собираются отложения, мешающие снабжению организма кровью. Это приводит к болезням и старению, пояснил медик. И призвал исключить их причины.

Одной из них кардиолог назвал ожирение. При нем в кровь попадают воспалительные вещества, которые повреждают внутренние стенки сосудов. Чтобы такого избежать, следует контролировать свой вес и не набирать лишних килограммов.

Вызывает старение в том числе и накопленный холестерин. Он приводит к затвердению сосудов. Его содержание в организме стоит контролировать

Не менее вреден и постоянно высокий уровень сахара в крови. Это нарушает защиту сосудов и растворяет их клетки. За ним также нужно следить и не допускать превышения нормы.

Опасно и высокое кровяное давление. Когда при нем организм качает кровь по сосудам, их стенки могут разорваться. Чтобы уберечься от подобного, надо измерять давление и снижать его.

Еще одной причиной, вызывающей преждевременное старение, Халле указал постоянный стресс. Он приводит к повышению давления и повреждению сосудов. Поэтому важно избегать такого состояния.

Чрезвычайно опасен и никотин. Он воздействует на внутренние стенки сосудов и убивает клетки. Не исключено появление дыр и шрамов в них. Если нет желания раньше состариться и умереть, от курения следует отказаться.

Все перечисленные факторы способны вызвать немало воспалительных процессов. Со временем они становятся хроническими и приводят к неблагоприятным последствиям, в том числе – преждевременному уходу из жизни, предупредил врач в комментарии focus.de.

Не так давно российский врач рассказал о смертельной опасности варикоза. Иногда расширение вен приводит к тромбозу, и наступает летальный исход.

Полина ДОРОЖКИНА

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