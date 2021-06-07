Focus: Россия направила в Германию 200 секретных агентов под видом дипломатов

Focus: Россия направила в Германию 200 секретных агентов под видом дипломатов
Фото: Dietmar Plewka/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Около 200 агентов под видом дипломатов предоставляют российским спецслужбам информацию из Германии, сообщает журнал Focus. Помимо посольства в Берлине они работают в основном в Гамбурге, Лейпциге, Франкфурте и Мюнхене. По информации издания, разведывательная деятельность российских спецслужб в ФРГ существенно выросла. Используя завербованных лиц в политических и экономических кругах, вооруженных силах, а также СМИ, около 200 агентов под видом дипломатов собирают секретную информацию для Кремля.

Кураторы, разведчики и аналитики работают преимущественно в российском посольстве в Берлине, а также в генеральных консульствах Гамбурга, Лейпцига, Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Их дипломатический статус защищает их от уголовного преследования со стороны немецких органов власти. По информации Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV), по сравнению с предыдущими годами, сбор секретными службами информации из берлинского правительственного аппарата, а также из парламентов земель стал играть для Российской Федерации явно бóльшую роль.

Высокопоставленный сотрудник BfV сообщил Focus, что вести наблюдение за российскими разведчиками весьма проблематично. По его словам, благодаря их высокой подготовке им зачастую удается избегать контроля со стороны немецких служб безопасности. К тому же горькому выводу пришел и сэр Джон Соерс, экс-директор британской секретной службы MI6, который в одном из недавних интервью сообщил, что западным органам гос. безопасности известно лишь о 10% "агрессивной шпионской деятельности" Российской Федерации в Европе.

Тимур СОРОКИН

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Гость256011
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Шандарах, ба-бах, та-ра-рах!
Как же оно всё это Путинское <цензура> опротивело вместе со всеми ихними лживыми, гадючными, проворовавшимися, изгадившимися, нупросто выродки какие-то, полнешие ублюдки, просто других слов нет, по-другому о них и не скажешь, со всей этой Едроснёй, Зюгановщиной, Жириновщиной, Мироновщиной, как же оно всё это Путинское лживое, поганое, мерзкое, отвратительное, тошнотворное до омерзения, до рвоты, так уже достало-надоело, что даже уже ни слышать, ни видеть, ни читать, ни писать невозможно и не хочется!
Веревку с мылом купи.
Гость258649
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А мы то думали,что кроме Петрова и Боширова в России нет шпионов,а их только в Германии 200!
Шандарах, ба-бах, та-ра-рах!
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Как же оно всё это Путинское <цензура> опротивело вместе со всеми ихними лживыми, гадючными, проворовавшимися, изгадившимися, нупросто выродки какие-то, полнешие ублюдки, просто других слов нет, по-другому о них и не скажешь, со всей этой Едроснёй, Зюгановщиной, Жириновщиной, Мироновщиной, как же оно всё это Путинское лживое, поганое, мерзкое, отвратительное, тошнотворное до омерзения, до рвоты, так уже достало-надоело, что даже уже ни слышать, ни видеть, ни читать, ни писать невозможно и не хочется!
Гость258621
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Офигенно секретные агенты, если их всех пересчитывают по головам.
Гость258591
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Смешно, любой работник посольства является агентом спецслужб. Это правило не зависит от страны.
Гость258589
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Любопытно, сколько работает в США)
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