Видео с интервью и экскурсиями Студии "Знания" набрали более 57 миллионов просмотров

Видео с интервью и экскурсиями Студии "Знания" набрали более 57 миллионов просмотров
Фото: scully/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Зрители смогли погрузиться в повестку Экспофорума и напрямую обратиться к мировым экспертам

Итоги работы студии Российского общества "Знание" были подтверждены в ходе Петербургского международного экономического форума запросом молодого поколения на контент интеллектуальной направленности. Суммарно трансляции с эфирами главных спикеров мероприятия набрали свыше 57 млн просмотров в Сети.

Зрители получили возможность спросить ответ по интересным для себя темам у экспертов с мировым именем в формате "открытого диалога". За 4 дня трансляции "Знание" смогло принять более 50 спикеров, проведя в целом 30 часов эфирного времени.

Приглашенные эксперты не только рассказали "просто о сложном", но и поделились своим видением ключевых мировых тенденций во всех сферах общественной жизни. Сами зрители также выступили соавторами, оставляя вопросы для гостей на сайте "Знания".

Впервые студия решила опробовать формат взаимодействия молодежи с детьми в виде авторских экскурсий по историческим местам Петербурга для школьников, которые приняли участие в "Большой перемене". 

Стоит отметить, что на полях ПМЭФ-2021 подписали 10 соглашений о взаимодействии между ведущими учебными учреждениями и общественными организациями России, которые посодействуют просветительской цели Российского общества.

Сенатор Совфеда, глава Координационного совета "Знания" Любовь Глебова отметила, что у каждого есть потребность как в профессиональном росте, так и культурных достижениях. "Знание" же намерено оправдать ожидания населения в компетентности молодых поколений во всех сферах, включая историю, культуру и науку.

Трансляции "Знания" доступны по ссылке.

Редакция

Ответить:

новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей