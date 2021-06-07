Видео с интервью и экскурсиями Студии "Знания" набрали более 57 миллионов просмотров

Зрители смогли погрузиться в повестку Экспофорума и напрямую обратиться к мировым экспертам

Итоги работы студии Российского общества "Знание" были подтверждены в ходе Петербургского международного экономического форума запросом молодого поколения на контент интеллектуальной направленности. Суммарно трансляции с эфирами главных спикеров мероприятия набрали свыше 57 млн просмотров в Сети.

Зрители получили возможность спросить ответ по интересным для себя темам у экспертов с мировым именем в формате "открытого диалога". За 4 дня трансляции "Знание" смогло принять более 50 спикеров, проведя в целом 30 часов эфирного времени.

Приглашенные эксперты не только рассказали "просто о сложном", но и поделились своим видением ключевых мировых тенденций во всех сферах общественной жизни. Сами зрители также выступили соавторами, оставляя вопросы для гостей на сайте "Знания".

Впервые студия решила опробовать формат взаимодействия молодежи с детьми в виде авторских экскурсий по историческим местам Петербурга для школьников, которые приняли участие в "Большой перемене".

Стоит отметить, что на полях ПМЭФ-2021 подписали 10 соглашений о взаимодействии между ведущими учебными учреждениями и общественными организациями России, которые посодействуют просветительской цели Российского общества.

Сенатор Совфеда, глава Координационного совета "Знания" Любовь Глебова отметила, что у каждого есть потребность как в профессиональном росте, так и культурных достижениях. "Знание" же намерено оправдать ожидания населения в компетентности молодых поколений во всех сферах, включая историю, культуру и науку.

Трансляции "Знания" доступны по ссылке.