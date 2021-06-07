В Подмосковье будет сильный ветер и гроза с градом - МЧС

Неблагоприятные погодные условия затянутся до ночи

Гроза с градом и сильный – до 17 м/с – ветер ожидаются в Подмосковье. Об этом предупредило областное Главное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Такие неблагоприятные погодные условия будут днем 7 июня. Непогода продлится до ночи, отметили в региональном ведомстве.

В это время нельзя стоять под деревьями и высокими конструкциями из металла. Не следует также передвигаться на автомобиле, посоветовали в ГУ МЧС.

Если падает град, нежелательно выходить на улицу, а если он застал вне дома, нужно идти на расстоянии от окон. В грозу не стоит пользоваться электроприборами, передает рекомендации ведомства интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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