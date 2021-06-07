Ученые рассказали о новых опасных последствиях коронавируса

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Здоровью и жизни людей грозит новая проблема

Переболевшие коронавирусом могут столкнутся с новой болезнью. Об этом рассказали в Университете Бирмингема.

Ученые предупредили о страшных последствиях заболевания. На них, по словам профессора Алекса Рихтера, указывают антитела, обнаруженные у перенесших COVID-19.

Инфекция способна вызвать долгосрочные аутоиммунные заболевания сердца, мышц и кожи. Одно из них синдром Гийена – Барре, сказано в результатах проведенного исследования, опубликованных на сайте EurekAlert.

Это недуг, вызывающий атаку иммунной системы на нервы организма. И на те, что контролируют движение мышц, и на те, которые передают ощущения – температурные, болевые или осязательные.

Тот, у кого возникнет болезнь, может перестать чувствовать свои руки и ноги, а также ощутить слабость в мышцах. Недуг встречается у людей разных возрастов, особенно у взрослых мужчин, отмечает "МИР24".  

Полина ДОРОЖКИНА

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