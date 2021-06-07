Вашингтон отказался делиться данными

Нидерландский суд объяснил свой отказ от попыток приобщить к делу о крушении малайзиского "Боинга" спутниковые снимки Соединенных Штатов. Так, судья Фредерик Стейнхейс заявил, что США постоянно отказывали в этой просьбе.

По словам Стейнхейса, следователь в 2020 году направил американской администрации запрос об оказании помощи правового характера с просьбой предоставить спутниковые изображения. Речь шла о предположительной фотофиксации, которая могла подтвердить запуск ракеты "Буком" в нескольких километрах от Снежного в день авиакатастрофы.

Американская администрация отказалась предоставлять информацию. Аналогичный ответ суд получил и при недавнем запросе в текущем году. США заявили спустя полтора месяца после отправки запроса, что обстоятельства остаются неизменными, и удовлетворить суд не представляется возможным, передает РИА "Новости".

Позднее судебный следователь после изучения необходимых перспектив в получении снимков получил вывод о том, что в дальнейшем удовлетворение указанного требования невозможно.

Как отмечает источник, сегодня, 7 июня, в Нидерландах проходят слушания по делу MH17 по существу.

Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что выводы специалистов "Алмаз-Антей" по авиакатастрофе с малайзийским "Боингом" практически не соответствуют тем, которые сделали в ведомстве. Так, представители надзорного органа заявили, что исключения имеются лишь в ряде пунктов. Позднее защита обвиняемых попросила суд дать слово российским экспертам, чтобы объяснить методику.