Голландский суд отказался приобщать спутниковые снимки США по делу MH17

Голландский суд отказался приобщать спутниковые снимки США по делу MH17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Вашингтон отказался делиться данными

Нидерландский суд объяснил свой отказ от попыток приобщить к делу о крушении малайзиского "Боинга" спутниковые снимки Соединенных Штатов. Так, судья Фредерик Стейнхейс заявил, что США постоянно отказывали в этой просьбе.

По словам Стейнхейса, следователь в 2020 году направил американской администрации запрос об оказании помощи правового характера с просьбой предоставить спутниковые изображения. Речь шла о предположительной фотофиксации, которая могла подтвердить запуск ракеты "Буком" в нескольких километрах от Снежного в день авиакатастрофы. 

Американская администрация отказалась предоставлять информацию. Аналогичный ответ суд получил и при недавнем запросе в текущем году. США заявили спустя полтора месяца после отправки запроса, что обстоятельства остаются неизменными, и удовлетворить суд не представляется возможным, передает РИА "Новости".

Позднее судебный следователь после изучения необходимых перспектив в получении снимков получил вывод о том, что в дальнейшем удовлетворение указанного требования невозможно.

Как отмечает источник, сегодня, 7 июня, в Нидерландах проходят слушания по делу MH17 по существу.

Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что выводы специалистов "Алмаз-Антей" по авиакатастрофе с малайзийским "Боингом" практически не соответствуют тем, которые сделали в ведомстве. Так, представители надзорного органа заявили, что исключения имеются лишь в ряде пунктов. Позднее защита обвиняемых попросила суд дать слово российским экспертам, чтобы объяснить методику.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость256926
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да кстати у украины есть опыт сбивать гражданские лайнеры над черным морем при ющенко правда тогда замяли а взря
Гость256926
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все было спланировано в цру а исполнено украиной для того что бы ввести санкции против россии поэтому и темнят так что можно сказать сбили боинг американцы руками украинцев
Гость257280
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Так Украина сбила, так всё доказательства поплывут. А что наша разведка не добыла снимки, а жаль.
Гость258493
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Фоток нет. Значит, будут исходить из предположения, что будто бы они есть, и на них четко видно, как сепаратисты в будёновках и при погонах, размахивая бутылкой водки, кричат про мировое господство и смерть всем мирным гражданам.
С большой долей вероятности.
гость
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Там уже по ходу глобус 10-й по счету, а сова 100-я. Всё ни кааааааккк! 101-я сова пошла!
Гость256365
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Сова порвалась. Вот и результат всего этого процесса.
Гость256150
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Из стольких лет безуспешных попыток натянуть эту сову на глобус можно сделать только один вывод - текущая версия о российском Буке полностью не состоятельна. Даже голландские судьи за бабки не готовы полностью пойти на поводу этой провокации понимая бред обвинения.
Гость255996
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бояться выйти на себя
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