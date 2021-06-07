Ошибки садоводов: почему желтеют листья у помидоров

Ошибки садоводов: почему желтеют листья у помидоров
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ ZB/ www.globallookpress.com
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Растение может завянуть и в теплице, и в открытом грунте

Огородники нередко встречаются с тревожной напастью: пожелтевшие листья на томатах точно не могут никого обрадовать. При этом растение может начать "страдать" и в открытом грунте, и в оборудованной теплице. К сожалению, в таком неприятном исходе обычно виноваты сами садоводы. Основные ошибки кроются в следующем.

ТЕПЛИЦА

Неправильный режим полива

Недостаток влаги, ровно как и переизбыток воды негативно влияют на развитие растения. Помидорки могут начать сигнализировать о том, что у них начались проблемы, как раз желтеющими листьями. В таком случае нужно проверять состояние почвы. Когда земля подсохнет, необходимо умеренно полить растения. Также не забывайте периодически рыхлить почву.

Различные заболевания

Пожелтение листьев может свидетельствовать о том, что томаты подхватили заразу. Таким образом проявляется фузариозное увядание и другие заболевания. Для того чтобы урожай спелых помидоров не канул в Лету, необходимо отслеживать состояние растений и вовремя начать лечение в случае заболевания.

Недостаток в полезных веществах

Также пожелтение может быть вызвано недостаточной подкормкой. Когда плоды начинают созревать, им остро необходимы полезные микроэлементы и минералы.

Повреждение корневой системы

Есть вероятность, что у томатов проблемы с корнями. Повреждение может быть вызвано насекомыми, а также стать результатом технической травмы во время пересадки рассады. Если причина кроется в последнем варианте, можете успокоиться – со временем растение восстановит корни и начнет работать на формирование плодов. А вот если все дело во вредителях, с ними нужно начать отчаянную войну. Иначе весь урожай погибнет.

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ

Температурный режим

Возможно, на открытом грунте помидорам холодно. Переохлаждение приводит к тому, что листья начинают желтеть. Такие проблемы довольно часто встречаются при посадке томатов в открытый грунт.

Остальные проблемы аналогичны неприятностям, с которыми томаты могут встретиться при посадке в теплице. Листья также желтеют у уличных помидоров при недостатке или переизбытке влаги, дефиците полезных веществ и повреждении корней.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как добиться обильного урожая баклажанов. Это растение нельзя сажать после картофеля и томатов.

Ольга ФЕДОРОВА

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