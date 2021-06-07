Синоптики объявили "желтый" уровень опасности

Вскоре Московский регион столкнется с буйством стихии. Столицу и область атакуют сильные ветра.



Как сообщают эксперты российского Гидрометцентра, порывы воздушных масс могут достигать 17 метров в секунду.

Такие природные перипетии грозят продлиться до 11 часов утра 9 июня, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее жителей области уже предупреждали МЧСники. Помимо прочего, 7 июня там ожидается гроза с градом.