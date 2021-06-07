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Вскоре Московский регион столкнется с буйством стихии. Столицу и область
атакуют сильные ветра.
Как сообщают эксперты российского Гидрометцентра, порывы воздушных масс могут достигать 17 метров в секунду.
Такие природные перипетии грозят продлиться до 11 часов утра 9 июня, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее жителей области уже предупреждали МЧСники. Помимо прочего, 7 июня там ожидается гроза с градом.
Инцидент привел к утечке воды на полуостров
Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом