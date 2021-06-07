Болельщики раскритиковали экипировку футболистов за нацистский лозунг

Новая форма национальной сборной Украины для Чемпионата Европы-2020 с российским Крымом и лозунгом украинских националистов возмутила читатели французской газеты Le Figaro и британской Daily Mail. На весьма эмоциональную реакцию иностранных болельщиков обратил внимание РИА ФАН.

Комментаторы не смогли не отреагировать на нацистский девиз на форме украинцев. Причем именно он больше их возмутил, нежели акцент в самих статьях на якобы раздражение Москвы из-за Крыма на экипировке сборной Незалежной.

"Героям слава! О каких героях они говорят? О нацистском батальоне "Азов" (запрещенная в РФ экстремистская организация), поддерживаемом Западом, который убил больше мирных жителей, чем солдат? Или речь идет о героях Майдана, которые обошлись Соросу в 5 млрд? Учитывая состояние этой страны, которая постепенно погружается в полную нищету, я думаю, что настоящее время больше подходит для восстановления, чем для провозглашения тех вещей, которые едва ли можно трактовать в их пользу", – написал пользователь французского издания christou le breton.

Читатель с ником DARIUS47 заметил, что размещенный на экипировке украинских спортсменов лозунг принадлежал коллаборационистам Вермахта. По его словам, это те же самые люди, что сейчас "прославляют режим", который возник в результате госпереворота 2014 года.

"Довольно грустно видеть нацистские лозунги на спортивном мероприятии, но ничего удивительного", – сокрушается pasdeloup42.

"Что касается флага с Крымом : это последние всплески ненависти... если это их забавляет, они могут поставить на флаг все, что захотят, например, Грецию, цивилизацию которой принесли окраинцы)))" – с долей сарказма от реагировал Edmond, обратив внимание, как в Незалежной после Майдана переписывают историю, в том числе древних времен.

"Если мы будем слишком много смешивать политику и спорт, мы в конечном итоге убьем эти международные соревнования. Украинский режим – достойный продолжатель украинцев, которые рьяно сотрудничали с нацистами", – считает Vincent NETTER.

"Говорят, что спорт высоких достижений это вектор всеобщего мира! не на Украине, видимо!" – предположил frederic combes.

Один из читателей британской Daily Mail Dr John Bercow также возмутился формой украинцев и призвал "запретить их участие" в ЧЕ-2020.

"Кто-нибудь видел футбольный матч между Украиной и Северной Ирландией на прошлой неделе? Это было в прямом эфире. По всему стадиону были развешаны украинские флаги, символы и транспаранты с надписью "Слава Украине" и прочим националистическим хламом. ... Если бы это был кто-то, с кем мы не сходились во взглядах, мы бы сравнили его с берлинской Олимпиадой 1936 года и всеми символами нацистов. Я смотрел матч и действительно нашел его довольно шокирующим. Безусловно, это напомнило мне о нацистах. Там почти не было ни одной деловой рекламы, только безостановочная националистическая атрибутика", – указал Lameduck.

Надо признать, что и в самой Незалежной нашлись здравые голоса, резко раскритиковавшие новую экипировку футболистов. Так, бывший игрок московского и киевского "Динамо" Виктор Леоненко, комментируя российскому изданию "Спорт-экспресс" не одобрил эту форму.

"Это все устроили уродливые политики, у которых один или два процента в народе. Я бы их сильно бил палками", – сказал ветеран спорта.

Накануне стало известно, что УЕФА одобрила новую форму украинских футболистов. Добавим, часть нацистской кричалки оформлена с внутренней стороны майки. Как считает телеведущая Тина Канделаки киевский режим сделал все, чтобы спортивное международное мероприятие превратилось в политические разборки с РФ.

