Деформация огурцов: почему происходит и как бороться

Деформация огурцов: почему происходит и как бороться
Фото: 2007:05:02/ www.globallookpress.com
Лайфхаки опытных садоводов помогут навести порядок на грядках

Причудливо скрученные огурцы могут вызвать улыбку, но точно не гордость огородника. Деформация плода свидетельствует о том, что дачник допустил какие-то ошибки в уходе за растением.

Странноватый вид – не единственная проблема деформированных огурчиков. Такие плоды обычно существенно уступают по вкусовым качествам нормальным огурцам.

Почему огурцы кривые

В первую очередь, огурчик может удивить своего хозяина странной формой из-за нехватки полезных минералов и микроэлементов. В частности, речь идет об азоте и калии. Если огурец стал похож на грушу – ему не хватило калия, если у него образовался острый конец, то был дефицит азота.

Также огурец может скрючить от жажды. Такие плоды "с особенностями" будут горьковатыми на вкус.

Помимо перечисленных причин, к деформации плодов могут привести резкие перепады температур. Пострадавшие таким образом огурцы внешне напоминают песочные часы.

Также нельзя допускать перезревание урожая. В противном случае, взрослые огурцы начнут отбирать питательные вещества у подрастающего поколения. Последние вырастут недоразвитыми и невкусными.

Как бороться с деформацией огурцов

При первом проявлении признаков скручивания, нужно предпринять ряд действий.

Во-первых, растения следует удобрить калийной солью. 30 г хватит на 10 литров воды. Под каждый куст выливают по литру раствора.

Также грядки можно сдобрить серным калием. На один квадрат уйдет около 50 г вещества.

Если растению не хватает азота, его можно опрыскать мочевиной: на 1 литр воды уйдет 5 г средства.

От температурных перепадов спасет укрывание грядок на ночь агроволокном. А выросшие плоды нужно вовремя снимать с растения: так они не будут "объедать" молодые зеленцы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти огурцы от мучнистой росы.

Ольга ФЕДОРОВА

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