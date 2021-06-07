Хитрые маркетологи привлекают доверчивых клиентов лже-бонусами

Коронавирусный кризис серьезно ударил по карману большинства жителей России. Люди почувствовали резкую нехватку денег, а значит всячески стараются экономить. Такое развитие событий абсолютно не устраивает торговые сети. Их отделы маркетинга были брошены на "борьбу" со стремящимися сэкономить клиентами. В итоге там разработали весьма эффективные способы противостояния с особо бережливыми.



Одной из хитроумных разработок маркетологов стала стратегия размещения "желтых ценников". Дело в том, что людям надоело переплачивать за продукты, сейчас многие готовы брать товары только по акциям. При этом они зачастую слепо верят желтизне прайса, не задумываясь, что скидка может быть весьма условной. Именно такие лже-бонусы стали одним из инструментов воздействия на так называемых "черри пикеров". Таким термином охотников за скидками называют за рубежом (от английского cherry picker – собиратель вишенок), поясняет "Царьград".

Так, некоторые магазины фактически заполоняют свои полки "желтыми ценниками". На деле же они дают скидку в пару рублей. Таким образом у покупателя формируется уверенность, что он совершил выгодные приобретения. Однако в соседнем магазине этот товар может стоить дешевле без всякой "желтизны".

Также сети стали делать акцент на собственные торговые марки. Магазины сами выпускают продукцию, экономя колоссальные деньги на рекламе и бренде. За счет этого себестоимость снижается в разы, клиент получает относительно привлекательную цену, а сеть существенно обогащается.

Также торговцы активно используют систему стимуляций и ограничения. Например, предлагают купить большую упаковку собачьего корма по заниженной цене. Однако акция действует только при покупке двух пачек. Здесь магазины могут получать бонусы от производителей кормов. Также они полностью удовлетворяют запрос покупателя на данный продукт и "привязывают" его к своей торговой точке.

Еще один лайфхак маркетологов – карта лояльности и различные приложения. Такие программы тоже призваны заставить покупателя ходить только в магазины одной конкретной сети. Его приманивают скидками на некоторые товары, тогда как другие продукты могут стоить значительно дороже, чем в соседних лавках.

Ранее "Утро.ру" подробно рассказывало, как магазины развивают программу лояльности для привлечения клиентов.