В Крыму резко отреагировали на просочившуюся с Украины воду

В Крыму резко отреагировали на просочившуюся с Украины воду
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
Новость о попадании ресурса в крымские водоемы оказалась ложной

Попавшую на полуостров воду после прорыва украинской плотины в Крыму использовать не намерены. Председатель крымского парламента Владимир Константинов усомнился, что она будет пригодна для граждан полуострова.

В эфире телеканала "Россия 24" он заявил, что информация украинских СМИ о поступлении пресной воды со стороны Незалежной в Крым являются ложью – никаких прорывов на данный момент нет. Однако даже в случае открытия Северо-Крымского канала пользоваться такой водой не намерены. По заявлению парламентария, в стране не следят за соблюдением гигиенических норм в водоемах.

"Она совершенно грязная, необработанная", – отметил Константинов.

По его словам, сейчас на полуострове ситуация с водным дефицитом выправилась благодаря реализации плана правительства России. Ограничения по подаче воды удалось смягчить.

Ранее сообщалось, что одну из плотин на Северо-Крымском канале в Херсонской области прорвало. Она была сооружена местными фермерами из подручных материалов в 2014 году и являлась временным сооружением.

После возвращения Крыма в состав России украинская сторона перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал около 90% потребностей полуострова в ресурсе. В прошлом году регион столкнулся с сильной засухой, из-за чего нехватка воды стала более острой. Местные власти ввели жесткий график ее подачи населению. Сейчас в Ялте и Симферополе перекрывают воду лишь на ночь. Кругосуточное водоснабжение, по словам главы Крыма Сергея Аксенова, собираются восстановить уже в июле.

Роман ИГНАТОВ

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Гость259053
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из мухи слона...да не прорывало плотину ... просачивается вода , одно ведро в час ...
Гость259053
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и тики так
Гость255811
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Лучше без воды сидеть. Это да
Бункерный Дед-Бидон
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Антиxу#лoпутин
Какая вода?
У афериста константинова после очередной дозы боярышника галюники пошли.
Он то ведь прекрасно знает что с ним сделают киевлене у которых он собрал деньги на строительство жилья, а сам урыл в Крым.
Деньги то возвращать надо, а то из под земли достанут.
Отсосут твои киевляне, петушара, вместе с тобой, хехе)
Антиxу#лoпутин
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Какая вода?
У афериста константинова после очередной дозы боярышника галюники пошли.
Он то ведь прекрасно знает что с ним сделают киевлене у которых он собрал деньги на строительство жилья, а сам урыл в Крым.
Деньги то возвращать надо, а то из под земли достанут.
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