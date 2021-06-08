Регулярное использование лосьона снижает потоотделение

Дезодоранты являются одними из самых популярных косметических средств. Они помогают избавиться от запаха пота и создать вокруг себя приятный шлейф. Однако ученые не раз говорили о вреде данных изделий. Чтобы сохранить свежесть подмышек и при этом не нанести вреда здоровью, можно приготовить натуральный лосьон.

Вам понадобятся пакетированная кора дуба, свежий лимон/жидкая лимонная кислота и кипяток.

Как приготовить лосьон

Возьмите заварник для чая. Положите туда одну чайную ложку коры дуба. Залейте древесную смесь одним стаканом кипятка.

Полученный раствор оставьте на 30 минут. За это время он должен как следует настояться.

По истечении нужного времени перелейте содержимое заварника в емкость с распылителем или в обыкновенную банку с крышкой. Чтобы лосьон получился однородным, используйте сито.

Выжмите сок из одного лимона. Вместо этого можно добавить две столовых ложки жидкой лимонной кислоты.

Средство от потливости готово. Есть один важный нюанс – его необходимо хранить в холодильнике.

Как использовать лосьон

Смочите средством ватный диск, после чего начните протирать проблемные части тела. Лосьон разрешается наносить на лицо, подмышки, шею, руки и ноги.

Если говорить о частоте использования лосьона, то к его помощи можно прибегать несколько раз в день. Регулярное нанесение средства поспособствует снижению потоотделения и осветлению подмышечных впадин.

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