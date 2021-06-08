Вредитель не переносит некоторые резкие запахи

Медведка – один из главных врагов огородников. Эти почвенные насекомые наносят вред корням растений и портят корнеплоды. Есть несколько способов, благодаря которым можно избавиться от нежеланных гостей на участке, не связанные с использованием химических средств.

1. Мыльный раствор

Разведите мыльный раствор (можно использовать жидкое дегтярное мыло) и полейте им место входа в норку медведки. После попадания резко пахнущей жидкости в почву насекомое поспешит выбраться наружу. Остается только поймать вредителя и избавиться от него.

2. Специальные ловушки

Хорошо в борьбе с вредителем поможет медовая ловушка. Для ее изготовления понадобится стеклянная банка и любимое многими лакомство. С внутренней стороны обмажьте медом плечики емкости и закопайте изделие в почву – так, чтобы горлышко не было завалено землей. Сверху накройте ловушку фанерой/жестяным листом и сформируйте слой из соломы. Медведку привлечет сладкий запах, и она окажется в западне.

3. Отпугивание с помощью запахов

Медведка не любит запахов таких растений, как бархатцы, календула или хризантема. Поэтому чтобы отпугнуть насекомое от плодовых культур, нужно высадить данные цветы между рядами.

Чтобы спасти урожай картофеля, понадобятся хвойные ветви. Как только культура перестанет цвести, между грядками необходимо разложить ветви сосны, ели или пихты.

По периметру грядки можно расставить ветки осины или ольхи с корой. Их толщина должна быть в пределах трех-четырех сантиметров. Колья расставляются на расстоянии двух метров друг от друга, а закапываются на глубину в 30 сантиметров.

4. Йодовый раствор



При посадке свеклы, моркови и других корнеплодов желательно обработать борозды раствором на основе йода. Способ приготовления крайне прост – 20 капель средства на 10 литров воды.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как избавиться от колорадских жуков.